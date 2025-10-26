魚類学者でタレントのさかなクン（50）が25日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて寿司店でアルバイトをしていたと明かした。

さかなクンは人生で最高においしかったものの一つとして、かつて鎌倉で営業していた寿司店の飾り巻き寿司を挙げた。

さかなクンは高校時代にテレビ東京で放送されていた「TVチャンピオン」の企画「全国魚通選手権」に出演したが、優勝した第4回の会場がその寿司店だったという。

さらにその寿司店で働いていたと振られると、「実はそうなんです」とさかなクン。「いよいよやっぱり就職しなきゃいけないと。水族館さんとか、魚屋さんとか、熱帯魚屋さんとかいろいろ働いたんですけれども、おっちょこちょいで、全部なかなか合わなくて」と失敗続きだったとした。

そうして寿司店の店主で現在は寿司職人の指導をしている川澄健氏に電話し「働かせていただくことできませんでしょうか」と頼み込むと「ああいいよ」とあっさりと了承され、翌日から働くことに。「すギョくいい人なんです」と声を弾ませた。

寿司店では「最初からやっぱり握らせてはいただけないので、お皿洗いですね」と回顧。そこでも「割ってました」と魚をいじる作業でなく失敗をしていたが、それでも店主は「じゃあ握ってみるか」と声をかけてくれたという。

実際に握ってみると「それがもうどんどん熱が入って、段々大きくなって、いえーい、おにぎりみたいになっちゃう」との事態に。そこで川澄氏からは「じゃあさ、魚の絵上手に書けるんだから、壁いっぱいに書いてくれよ」「ちゃんと時給も出してあげるからさ」と店の前の壁に絵を描くことを提案された。

そこで絵を描いていると、TBSのドキュメンタリー番組のディレクターの目に留まり、番組として放送されることに。結果「今の事務所の会長さんや社長さんが見てくれていまして」と事務所に所属することになったとした。