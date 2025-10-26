カズレーザー、高市政権の大臣と元“同僚”だった 生放送で明かす…「消えてました」
お笑い芸人・カズレーザーが、26日生放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に生出演し、高市早苗政権で財務大臣に就任した片山さつき氏が、元同事務所だったと明かした。
片山氏をめぐる話題のなかで、カズレーザーは「片山先生は元々サンミュージックにいらっしゃった」と語り、「けさ、サイトを見たら消えてました」と明かした。
爆笑問題・田中裕二は「その前はデーブさんところにいらっしゃいました」と向け、片山氏がデーブ・スペクターの事務所スペクター・コミュニケーションズにも在籍した時期があると説明。デーブ氏は「いつの間にかいなくなりました」と乗っかり、笑いを誘った。
片山氏は、東大を経て、大蔵省に入省。その後、小泉チルドレンの1人として自民党の政治家に転身し、2005年の衆議院議員総選挙で初当選。現参議院議員。
