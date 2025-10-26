高市総理大臣にとって就任後、初めての外国訪問となるASEAN（＝東南アジア諸国連合）の国際会議が開幕しました。現地から富永記者が伝えます。

◇

ASEANは、米中がけん制し合い、各国のさまざまな思惑が交錯する多国間外交の舞台です。そうした場で、どのように存在感を示すのか、高市総理はさっそく外交手腕を問われることになります。

高市総理は中国の海洋進出を念頭にASEAN各国との連携を強化し、安倍元総理が推進してきた「自由で開かれたインド太平洋」の重要性を訴える方針です。

また、各国首脳との個別の会談を重ね関係構築をすすめながら、外交や安全保障に力をいれる政権のカラーをアピールしたい考えです。

高市総理は、25日夜にマレーシアに到着し、早速、アメリカのトランプ大統領とも電話会談しました。

高市総理 「日米同盟の強化というのが、私の政権で外交・安全保障の最重要事項であると伝え、日米同盟をさらなる高みに引き上げていく」

トランプ大統領「（Q：電話会談で何を話した？）お会いするのが楽しみだと伝えた。彼女は安倍元首相の盟友だった。安倍氏は私が特に好きな人物で、偉大な人だった」

そのトランプ大統領はいまからおよそ30分ほど前にマレーシアに到着しました。トランプ大統領にとって今回のアジア訪問で念頭にあるのが中国です。今回、国境紛争をめぐり対立するタイとカンボジアの和平調印式に立ち会うトランプ大統領は、調印式に中国の関係者を出席させないことを求めたと報じられるなど、さっそく水面下のせめぎ合いが表面化しています。