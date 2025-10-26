¡Ö½µ¤Ë5²ó¤Ï¤ä¤ì¡×¤Î·ëº§¼°¥¹¥Ô¡¼¥Á¤âº£¤Ç¤Ï¡Ä¸½ÌòºÇ¹âÎð¤Î´Ú¹ñÇÐÍ¥¡Ê90¡Ë¡¢·ò¹¯¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶á¶·
¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¡Ê90¡Ë¤Î·ò¹¯°²½¤¬»ö¼Â¾å³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÀË¤·¤àÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½µ¤Ë5²ó¤Ï¤ä¤ì¡×¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¡¢·ëº§¼°¤Ç¡È¥»¥¯¥Ï¥é°§»¢¡É
¥½¥¦¥ë¤Î¹ñÎ©·à¾ì¥Ø¥ª¥ë¥à·à¾ì¤Ç¤Ï10·î23Æü¸á¸å¤Ë¡Ö2025Âç´ÚÌ±¹ñÂç½°Ê¸²½·Ý½Ñ¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¾ì¤ÇÇÐÍ¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬Êõ´§Ê¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¡¢¼õ¾Þ¤Î°§»¢¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»ä¤¬7»þ´ÖÈ¾¤Î±é·à¤ò¾å±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¿¤À¤Î°ìÅÙ¤â·ç¤«¤µ¤º·ãÎå¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·º£Æü¡¢¤½¤ÎÊý¤¬Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤´·ò¹¯¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§ÀèÀ¸¤À¡£°ìÆü¤âÁá¤¤¤´²óÉü¤ò¿´¤«¤éµ§¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ñ¾ì¤Ï¸·½Í¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤Ïº£Ç¯¤Ç90ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ÌòºÇ¹âÎð¤ÎÇÐÍ¥¤À¡£ºòÇ¯¡¢¡Ö2024 KBS±éµ»Âç¾Þ¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÎð¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ö¼Â¾å³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¡¢·ò¹¯ÉÔ°ÂÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø¥±¥½¥ê¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¤â·ò¹¯°²½¤Ç°ì»þÃæÃÇ¤·¡¢±é·àÉñÂæ¤âÅÓÃæ¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë8·î¡¢ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Ë¥ç¥ó¤¬µ¼Ôº©ÃÌ²ñ¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯ÌäÂê¤¬ºÆ¤ÓÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¡ØOSEN¡Ù¤Î³ÎÇ§¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¦¶á¤Ï¡Ö·ò¹¯¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂç¤¤Ê°Û¾ï¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¤Î¶ÚÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤êÊâ¹Ô¤¬ÉÔÊØ¤À¡£¼«¤é¤¬ÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·º£²ó¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö²óÉüÃæ¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤í¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬ºÆ¤ÓÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡Ö²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤À¡×¡Ö1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊ¹¤¯¶á¶·¤Ê¤Î¤Ë¶»¤¬ÄË¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ±é·à¡¦¥É¥é¥Þ»Ë¤ÎÀ¸¤¾Ú¿Í¡¢É¬¤º²óÉü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
1935Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢1956Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ø¥Û¥¸¥å¥ó¡ÁµÜÄî°å´±¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡Ù¡Ø¥¤¡¦¥µ¥ó¡Ù¡Ø»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡ª¡Ù¡ØÀÖ¤¤ÂµÀè¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤Ï¡¢70Ç¯¶á¤¤±éµ»¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥®¤È½÷Í¥¥¤¡¦¥À¥¤¥ó¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ö²¢À¹¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë°¦¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¡£1½µ´Ö¤Ë5²ó¤Ï¤ä¤ì¡£ÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤Î²óÉü¤ÏÂç½°¤Î´ê¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ú¹ñÊ¸²½·Ý½Ñ³¦Á´ÂÎ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
