2011年：レンジローバー・イヴォーク

レンジローバー・イヴォークの登場は、ジャガー・ランドローバーにとって大きな転換点となった。初期のプレミアムコンパクトSUVの1つとして、まったく新しい顧客層にリーチし、驚異的な成功を収めることができた。

【画像】SUVとEVが主流の時代へ【ジャガーIペイスとルノー5 Eテックを詳しく見る】 全34枚

イヴォークはまもなく、ランドローバー全体の販売の3分の1を占めるまでに成長。高級車であることに変わりはないが、市場に広く浸透し、街中でも数多く見かける。



単価ベースの収益性で見れば、フラッグシップのレンジローバーの方がはるかに高いが、イヴォークはジャガー・ランドローバーの地位を一段高めることに成功した。後に新型ディフェンダーが登場するまで、どのモデルも成し得なかったことだ。

イヴォークの影響力の大きさを示す証拠として、コンバーチブル仕様を追加したことが挙げられる。結局は短命に終わったが、コンバーチブルが導入に値すると判断されたこと自体が、当時のイヴォークの重要性を物語っている。

2012年：マクラーレンP1

ロン・デニス氏が2012年のパリ・モーターショーでP1を発表した時、わたし達は未来の一端を目の当たりにすることになった。しかし、このフラッグシップスーパーカー（マクラーレンにとってF1以来）が将来のスーパーカーの在り方をどれほど書き換えることになるか、想像できた人はどれだけいただろうか。

ターボチャージャー、カーボンファイバー製モノコック、ハイブリッド化、アクティブエアロダイナミクス――P1はこれらすべてを備え、サメやマンタといった海洋生物から着想を得た「バイオミミクリー」なボディを纏っている。先見の明に満ちた製品であり、今日でもなお新鮮に感じられる。



P1が卓越している点は、驚異的なハードウェアや息をのむようなスピードではなく、主観的なものだ。マクラーレンは持てる限りの技術を投じ、複雑化したにもかかわらず、運転する喜びは失われていない。活気と遊び心にあふれ、マクラーレンは高性能だが退屈だという当時の評判を打ち破った。

もちろん、新鋭マクラーレン・オートモーティブの真の力を示したという点も忘れてはいけない。フェラーリにはラ フェラーリが、ポルシェには918スパイダーがあったが、マクラーレンも対抗馬を用意していた。P1こそがマクラーレンを飛躍させたクルマだ。

2013年：フォルクスワーゲン・ゴルフ

セカンドアルバムを成功させるのも大変だが、サードアルバムを完璧に仕上げるのはさらに難しい。そして4作目、5作目も頭を悩ませる。だが7作目となると？ 大ヒットしたファーストアルバムのように、ジャンルを形作るような画期的な作品になるとは到底思えない。

だからこそ、7代目フォルクスワーゲン・ゴルフが、半世紀以上にわたる系譜の頂点として誇り高く君臨しているのは、率直に言って驚くべきことである。



素材の質、洗練度、運動性能、燃費において前モデルから飛躍的な進歩を遂げたゴルフ7は、高級感と実用性を兼ね備え、「手頃な価格のファミリーカーには魅力がない」という通念を覆す存在となった。

そしてこの世代のGTI、特にフェイスリフト後のMk7.5バージョンは、おそらくスポーツ性能を追求したフォルクスワーゲンの真骨頂と言えるだろう。価格、手軽に得られる運転の喜び、日常での実用性という、ほぼ不可能とも言えるバランスを巧みに実現し、近年においてホットハッチの理想形に最も近づいたクルマである。

2014年：三菱アウトランダーPHEV

現代のハイブリッド車やEVを運転すると、当たり前のように感じられる機能が数多くあるだろう。それらの多くを普及させる上で重要な役割を果たしたのが、アウトランダーPHEVだ。

ブレーキ回生量を調整するパドルシフト、遠隔でヘッドライトを点灯させる便利な機能を備えたスマートフォンアプリ、レンジエクステンダーとして走行する能力。これらすべてが、この初期のプラグインハイブリッドSUVに備わっていたのだ。



運転する上で刺激的なクルマとは言えないが、日産リーフの航続距離が200km程度だった時代に、技術の粋を集め、大衆に受け入れやすい形で登場したアウトランダーPHEVは、2010年代で最も影響力のあるクルマの1つに数えられる。

2015年：ベントレー・ベンテイガ

ポルシェは競合他社よりはるかに早い2002年、高級SUVを投入して同分野のパイオニアとなった。しかし、13年後にベントレーが参入する頃には、SUVの人気は確固たるものとなっていた。当時のAUTOCAR英国編集部は次のように指摘した。

「ベントレーは『ラグジュアリーを兼ね備えたスポーツカーメーカー』としての評判を確立した。320km/h近くを安全かつ確実に走行できる高級セダンを作るだけでも至難の業だ。そこに砂丘を走破したり、数トンのトレーラーを牽引したりする能力まで要求される。ベントレーが自らに課した課題の大きさが理解できるだろう」



誌面では幸いなことに、「ベンテイガは、課せられた非常に広範な要求を容易に達成した。驚異的な性能と洗練さだ」と結論づけた。登場から10年、ベンテイガは大幅な改良を受け、ベントレー全体の販売台数の40％を占めるという驚くべき成果をあげている。

2016年：セアト・アテカ

アテカはセアトに新たな活力を与えつつ、同時にその衰退の引き金となったモデルだ。アテカ以前、スペインの自動車メーカーであるセアトはフォルクスワーゲン・グループのややスポーティなブランドとして、イビサやレオンなどのハッチバックを中心に販売していた。

しかし、セアト初のSUVは画期的な存在で、新たな顧客層を引き寄せた。一時期、アテカは欧州のファミリー向けSUVの定番となったほどだ。



しかし、当時のルカ・デ・メオCEOは、セアト車の購入者の単価が低いことに懸念を抱いていた。それがアテカの利益を阻害していたのだ。そこで、彼はパフォーマンスラインのクプラを独立ブランドへと拡大し、その第一弾としてチューンアップしたアテカを投入した。この戦略は成功し、セアトは安定して売れ続けているものの、焦点は今やクプラに移っている。

2017年：テスラ・モデル3

テスラの物語は静かに始まった。メディアなどがよく使うテストコースをロードスターのプロトタイプが疾走する姿は、当時珍妙なものとして見られていた。その後、信頼性を高めたモデルSが登場し、さらにガルウィングドアのモデルXが続いた。それでもテスラは依然として自動車産業の端っこに留まっていた。

そんな状況を変えたのはモデル3だ。大量生産の方法を確立したテスラが、ついに普及向けのクルマを生み出したのだ。



ディーゼルエンジンの不正問題が発覚した一部のメーカーは苦境に立たされていた。そんな中、テスラは清廉潔白なシリコンバレーのスタートアップとして評判を築き、当時それほど有名ではなかったカリスマ的リーダーを擁し、急速充電ネットワークのスーパーチャージャーへの投資によって競争力を高めた。モデル3の成功は必然だった。

2018年から2020年にかけては世界一のEV販売台数を記録したが、その後王座をモデルYに譲った。紆余曲折あったものの、EVの普及を牽引したモデル3は、今世紀を代表する重要なクルマの1つとして歴史に名を残すだろう。

2018年：ジャガーIペイス

今のジャガーが再び「大胆な新時代」の幕開けを迎えようとしているとは、にわかには信じがたい。何十年ぶりとなる異色で革新的な新型車Iペイスの発売が、まだ最近のことのように感じられるからだ。

初公開から8年経った今でも、Iペイスのスペックは特に時代遅れには感じられない。公称航続距離約480km、100kWの急速充電対応、最高出力400ps、0-100km/h加速5.0秒未満という性能は、今日の主流のEVと比べても遜色ない。



EVが退屈な妥協の産物ではなく、魅力的で高性能であることを証明する決定的なモデルであった。当時の米国の同世代車とは異なり、ガルウィングドアや「おならモード」といった派手な仕掛けでアーリーアダプターを惹きつけることはなかった。

むしろIペイスは、EVであるということ自体が付加価値となる、上品なプレミアムSUVだ。車内は開放感がある豪華な造りで、キャブフォワードの印象的なシルエットは格式を感じさせ、同クラスのライバルをはるかに凌ぐ魅力的な走りを誇った。ジャガーは競合他社の一歩先を行っていたのだ。この成功をもっと早く、長く継続できていれば、今まさに訪れる「大胆な新時代」を必要とせずに済んだかもしれない。

2019年：BMW 3シリーズ

ゴルフがハッチバックの代名詞であり、ディフェンダーがSUVの代名詞であるように、BMWの3シリーズはエグゼクティブセダンの決定版である。初代の発売から50年が過ぎ、8代目への世代交代を目前に控えているが、BMWの伝統を体現するモデルであることに変わりはない。

おそらく世界中で販売されているクルマの中で最も完成度が高く、最も多用途な1台と言えるだろう。



現行のG20世代3シリーズは発売から7年を経ているが、その走りの楽しさ、考え抜かれたパッケージング、優れた製造品質、高い実用性は健在で、称賛に値する。

来年には電動パワートレイン、新プラットフォーム、そしてまったく新しいデザインが導入される。次期モデルはさらに進化を遂げるだろうが、現行モデルは時代を超えた魅力を持つ3シリーズの最高峰として、間違いなく後世に語り継がれる存在となるだろう。

2020年：ランドローバー・ディフェンダー

「新型」ディフェンダーは、卓越した汎用性と優れた走行性能を備えている。また、21世紀に入ってからしばしばベストセラーの秘訣となっている、レトロでクールなイメージも併せ持つ。

しかし同時に、徹底的に現代的なモデルでもある。快適性、安全性、洗練性、充実装備といった要素の他にも、ほのかな高級感、豊富なパワートレインの選択肢、そしてデジタル技術による便利機能を多数備えている。



開発初期の構想段階では、ランドローバーは自社の看板モデルを刷新することに慎重で、苦悩を重ねたうえで決断を下した。しかし、その驚くべき商業的成功こそ、この選択が正しかったことの証左である。2024年、ディフェンダーはジャガー・ランドローバー社内の9車種の中で、総販売台数の4分の1以上を占めた。

何よりも、新型ディフェンダーは証明した。ユニークで個性的なモデルにおいてさえ、大胆で卓越したデザインこそが効果的なのだと。そして現在のジャガーブランドの状況を考えれば、このメッセージはこれ以上ないほど時宜を得たものと言える。

2021年：キアEV6

現在のキアを、1991年にマツダ121のバッジエンジニアリング車と「何よりも手頃な価格」を掲げて英国市場に参入した無名ブランドと比較して称賛するのは、もはや陳腐になりつつある。

今や欧州市場で4％という大きなシェアを握るキアを、EV6ほど見事に体現したクルマはない。キア初のEV専用モデルであり、スタイル、運動性能、効率性、そして航続距離や充電速度に至るまで、セグメントの基準をほぼ打ち立てたと言えるのだ。



安定性と洗練性のバランスを両立させたシャシー、宇宙船を思わせるハイテク満載のキャビン、そして長距離走行派からスピード狂までを満足させるパワートレインのラインナップ（最上位グレードのGTはポルシェ911ターボを上回る出力を持つ）により、EV6はEV全体のレベルを引き上げた。

2022年：MG 4 EV

MG 4は、ブランドだけでなく、欧州のEV市場全体の運命をも一変させてしまった。

わずか3年前、EVを購入しようと思えば選択肢は2つだった。4万ポンド（約800万円）を軽く超える金額を払って、実走行距離が480kmにようやく届くクルマを買うか、あるいは予算を抑えて満充電で160kmも走らないクルマを受け入れるかのどちらかだ。とはいえ、ローエンドのモデルさえ決して安くはなかった。ミニ・エレクトリックのハッチバックは3万1000ポンド（約620万円）もしたのだ。



そこに登場したのがMG 4だ。2万5995ポンド（約520万円）という価格で350kmの航続距離を実現。MGにとっても大きな飛躍となり、1990年代後半以来初めて市場競争力のあるブランドへと変貌させた。

MG 4は欧州主要メーカーに対する警鐘（あるいはモーニングコール）そのものだった。内燃機関で数十年にわたり市場を支配してきた彼らが慢心に浸っている隙を突いたのだ。

2023年：ダチア・ダスター

ルノーの後ろ盾を得て、ルーマニアのダチアが欧州主要市場に参入した時（西欧では2005年、英国では2013年）、大半のメーカーはその実力を低く見積もっていた。

多くのメーカーが欧州での超低価格車の販売を諦めていたところへ、ダチアは勝機を見出した。無駄な装飾を一切排除しながら、非常に良く設計されたクルマを投入したのだ。



結局のところ、ソフトタッチのプラスチックや複雑すぎるインフォテインメント・システムがなくても、移動の道具であるクルマ自体がしっかり機能していれば大勢の顧客を満足させることができると判明した。

しかし、真の飛躍を遂げたのは最新型となる3代目ダスターである。このモデルはセールスポイントをほぼ完璧に磨き上げ、インフレが深刻化する現代において前モデルとほぼ同価格を維持しながら、格段に優れた走行安定性と快適性を実現した。ダスターが欧州で人気車種第2位（法人を除く個人購入者）を維持しているのも当然だ。

2024年：ヒョンデ・アイオニック5 N

エンジニアは、主に自らが開発に携わったクルマについてよく語るが、他社のクルマに話題が及んだ時こそ、彼らの話に耳を傾けるべきだ。

アイオニック5 Nほどの称賛を浴びるクルマは稀だ。非公式ながら、競合他社のエンジニアたちでさえ、このヒョンデの楽しさと、疑似シフトチェンジ機構のようなクールなアイデアを高く評価している。彼らは650psのアイオニック5 Nを高性能EVの新風と捉え、現実的な価格でスリルと実用性を両立させたことにリスペクトを示している。多くのエンジニアが、いつか同様のプロジェクトに携わりたいと願っている。



アイオニック5 Nは、過去の重荷をほとんど背負っていないという点が大きなメリットとなっている。ポルシェ・タイカンのように、60年にわたる優れたドライバーズカーのブランドという重圧を背負ってはいない。つまりヒョンデは、手段を問わず純粋にドライバーの笑顔を引き出すことを目的に、EVを自由に創造できたのだ。

アイオニック5 Nは目的地への移動手段としてではなく、純粋に楽しむために走りたくなる、初めてのEVである。この点だけでも、ゲームチェンジャーとして記憶されるに値するだろう。

2025年：ルノー5 Eテック

生まれ変わったルノー5の魅力を最も如実に物語っているのは、英国でこれまでに購入した人の84％が、過去に一度もルノー車を所有したことがなかったという事実だろう。

これは新規顧客の獲得率としては前代未聞である。EVであること自体が購入動機になるのではなく、それはあくまで付随的な要素に過ぎないという近年の考え方を裏付けるものだ。



新型ルノー5 Eテックは、街中でマクラーレンよりも注目を集め、インテリアは上級セダン並みのハイテク装備を誇り、その走りはフランスの代表的なホットハッチを彷彿とさせる活気とカリスマ的な魅力を備えている。

ミニやフィアット500のように、5 Eテックはしばしば現代のクルマに幻滅した購入者層のノスタルジーを巧みに利用し、電動化へとうまく導いている。しかし、これは冷笑的なマーケティング手法ではなく、先立つ2車種と同様に、メーカーの運命を大きく変えつつ、パーソナルモビリティの新たなベンチマークとなっている。