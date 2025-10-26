「雨雲レーダー」はなぜあんなに当たる？→ウェザーニュース担当者に聞いてみたらわかった「進化の歴史」

累計ダウンロード5000万の大ヒット

突然のゲリラ豪雨や土砂災害、ひょうやあられの被害に見舞われることも多い日本列島。また猛暑は日本列島の「夏の恒例行事」と化し、6〜8月の平均気温は統計開始以来最高を記録し、群馬県伊勢崎市では41.8℃を観測。都内でも、熱中症搬送者が過去最多となる8341人を数えた。

そして今度は秋を一足飛びにするような急な冷え込みが始まる。寒暖差アレルギーや気圧の変化による天気痛などのケアも大切な時代、天気予報は「生活のお役立ち情報」にとどまらず、防災やヘルスケアに重要な役割をはたすインフラになっている。

ウェザーニューズ社が運営するお天気アプリ「ウェザーニュース」は、国内の天気予報の主要アプリでは3年連続で精度No.1を誇り（東京商工リサーチによる発表）、累計アプリダウンロード数は5000万に迫る。

60時間後までの降雨予測がピンポイントでわかる「雨雲レーダー」をはじめ、いつ洗濯物を干したら何時間後に取り込めるかが一目でわかる「お洗濯プランナー」など、さまざまなヒットコンテンツを世に送り出している。

テレビやラジオで流れる天気予報は、朝「東京は最高気温〇〇度で曇りのち雨」と大まかな情報で、「いつ、東京のどこで」雨が降るかもしれないのかまではわからない。傘を持って出たらピーカンだったり、帰り際雨に降られて風邪をひいたり、という経験は誰しもあるはずだ。

だが「雨雲レーダー」が普及したことにより、例えばゲリラ豪雨を避けようと待ち合わせの時間や場所をずらしたり、家族に洗濯物の取り込みをお願いしたりできるようになった。私たちの生活を大きく変えたヒットコンテンツと言えるだろう。

ウェザーニュース運営の歴史は、実はインターネットの成長と共にあるという。ウェザーニューズ モバイル・インターネット事業部の磯谷英志さんに話を聞いた（以下、カギカッコ内発言はすべて磯谷さん）。

気象庁の約10倍の観測網

ウェザーニューズが予報精度No.1を達成した理由のひとつには、シンプルだが「観測地点の多さ」にある。気象庁のアメダス（地域気象観測システム）設置数が約1300地点なのに対して、ウェザーニューズは実に10倍近くの1万3000地点の観測網を有している。

こうした観測網から収集したデータを、予報センターのスタッフが、24時間365日交代制で監視・予測して、雨雲レーダーに活用している。

「雨雲レーダーでは、直近1時間は5分ごと、その後30時間先までは10分ごとに、雨雲の動きを予測できるようになりました。高解像度の予報は、正確性だけでなく使い勝手の向上にも直結しています。『今から買い物に行く間雨に降られないか』『局地的な大雨は何分後に止むのか』など、より生活に添った形でアプリをご利用いただけるようになりました」（磯谷さん、以下同）

膨大なネットワークによるデータ活用に加えて、サービス利用者からの情報発信も、リアルタイムの状況把握に活かされている。

ウェザーニュースの「リポート機能（通称ウェザーリポート）」を活用している方も多いだろう。ユーザーが現在地の写真や動画をテキストとともに投稿し、急な雨を予感させる雲や体感湿度を共有する機能だ。現在は1日あたり20万件近くの投稿をAIが解析している。

「ユーザーからは『ゴルフボール大のヒョウが降っている！』『道路が冠水しています！』といった危険を知らせる写真から、『暑いのでかき氷を食べた』『太陽の周りに光の輪ができている』といった日常をつたえる投稿まで、様々なデータが寄せられます。そのすべてが貴重な情報で、より正確な天気予測に役立てられています。

気温や降雨量は数字で表現できても、体感は絶対的ではありません。暑さは『ジリジリ』『蒸し暑い』『カラッと』なのか、雨は『ポツポツ』『パラパラ』『ザーザー』。オノマトペや五感で回答できるようにしたことで、より直感的に参加していただけるような工夫をしています」

ウェザーニュースのコンテンツはどれも「身近」。ビッグデータサイエンスの領域に加えて、言語や感覚のソーシャルメディア的表現をまじえブラッシュアップすることで、ユーザーとの距離が近いコンテンツになっているわけだ。

防災やインフラとしての側面も

ウェザーニューズはもともと、船乗りの命を守るための海洋専門の気象会社として興った。放送局やヘリコプター運行会社向けのサービス提供を経て、1986年に株式会社ウェザーニューズが設立された。1999年に個人向け気象情報サービスを開始。NTTドコモ「iモード」で最新情報を発信するようになった。

それまではテレビや新聞で確認するものだった天気予報が、手のひらサイズのデバイスで確認できるようになった。ユーザー一体型の取り組みは、遡ること20年以上前から行ってきたという。

「はじまりは2004年3月、さくら開花予報の投稿を募ったところからです。翌2005年には花粉の観測に取り組み、花粉症の症状をユーザーに投稿していただき、気象データとあわせて発信するようになったのです。そしてこの年、1万個のビーカーを無料配布し、全国のユーザーと雨量を計測する『雨プロジェクト』を実施しました。後の10分ごとの天気予報のリリースにつながります。

当社の大きな転換点は、2008年夏にリリースした『ゲリラ雷雨予測』です。その年は、下水道工事の作業員が流されたり、川の急激な増水に子どもが巻き込まれたりと、ゲリラ豪雨による死亡事故が相次いだ年でした。

一方で、当時は、気象庁でもゲリラ豪雨の予測は不可能と言われていたんです。快晴の状態から急激に積乱雲が発達する過程を、特定のエリアに絞って追うのは技術的にも難しいとされていました。

そこで当社がユーザーに協力を呼びかけ、投稿者を『ゲリラ雷雨防衛隊』と命名、『災害による事故のリスクを減らすため、雲行きが怪しくなったら投稿して欲しい』と伝えました。急激な天候変化をテクノロジー的に予測できなくても、多方面からリアルタイムの情報を入手し、事前にアラートを発信できるように整えました」

現在は、ユーザーに小型気象観測機や小型ライブカメラを配布して、観測データの取得を強化している。一見、素人のユーザー投稿を鵜呑みにしているように映るかもしれない。だが実際には、利用者のリポートや写真に加え、ライブカメラ、小型観測機器など複数の予測モデルから、AI解析で予測アルゴリズムを最適化することで、ユーザーと共創型の仕組みを築き上げてきた。

気象予報士の重要な役割

単なる「天気予報」から「気象変化をリアルタイムに伝える情報インフラ」へ。ウェザーニュースはネット社会の発展、そしてユーザーと二人三脚の開発で成長し、ひとつのジャンルの存在意義を変えてきた。

「いま好評をいただいているのが、『お洗濯情報』です。お洗濯プランナーという機能では、洗濯物を今干したらおよそ何時間後に乾くのか、薄手のTシャツから厚手のセーターまで種類分けしながら予測するものです。夕方から干しても翌日何時ごろには乾きますよ、未明ににわか雨があるから洗濯物は干さない方がいいですよ、と普段の暮らしで気づきにくいポイントをお伝えする役割を果たしています」

ウェザーニューズには200名近い気象予報士資取得者が在籍していると言われ、ニュース出演や気象解説に限らず、さまざまな現場で活躍している。AIによる分析が主流になっている昨今、気象予報士はどのような役割を担っているのか。

「遠い未来、天気予報は全てAIが担う可能性はゼロではありません。ただ、AIを『育てていく』ために何を学習させるか、どのようなデータを採用するべきなのかを考えるのは、気象予報士のような専門知識がある人間です。ユーザーにとってどういう結果を出して欲しいかを知っているのも人間ですし、それをAIから引き出せるようチューンナップする必要があります。もちろん正確な天気予報を日々提供するために重要な役割を果たしていますが、さらに大きなミッションを背負っているのです」

ユーザー、テクノロジー、そしてプロフェッショナルの力を結集して生まれた「雨雲レーダー」。AI全盛にあっても、まだまだ伸びしろを残している。

