押しても引いても、しっかり吸う。スマートヘッドで掃除が変わる【日立】の掃除機がAmazonに登場中‼
ツールで広がる掃除の幅。軽快に、細部まで美しく【日立】の掃除機がAmazonに登場!
日立の掃除機は、掃除しにくい場所までサッとキレイに仕上げるアイテムだ。軽量ながらメイン使いにも十分な吸引力を備えた一台となっている。
押すときも引くときも吸引する「パワフルスマートヘッド」は白色LEDライトを搭載し、暗い場所のゴミも見逃さない。ブラシの回転力で前に進む「自走式」構造により、力を入れずにスムーズな操作が可能。
付属の「2WAYすき間ブラシ」「ほうきブラシ」「ハンディブラシ」を使えば、家具の隙間や棚の上、車内など様々な場所を手軽に掃除できる。
軽さと機能性を両立し、毎日の掃除を快適にサポートしてくれること間違いなしだ。
