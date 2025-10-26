まだSUVもテスラもなかった時代から一変

21世紀に入ってまだ25年しか経っていないが、すでに驚くべき画期的な新型車が数多く登場している。

この25年間は振り返るべき出来事がたくさんある。21世紀が始まった頃、SUVはまだ目立たず、フォードがランドローバーを買収したばかりで、テスラもまだ誕生していなかった。電気自動車（EV）を運転するという発想自体が遠い未来の幻想に過ぎなかった。



過去25年の象徴的なクルマを各年1台ずつピックアップした。

この記事では、21世紀の最初の25年間を象徴する25台のクルマをピックアップしている。最良でも最速でもベストセラーでもなく、最も重要なクルマである。各年1台ずつ選び、同一ブランドは1回のみの選出というルールを設けた。

それでは年代順に紹介しよう。

（翻訳者注：各モデルの価格や装備は英国仕様または欧州仕様に準じます。）

2001年：ミニ

過去の象徴的なモデルを現代に蘇らせるのは難しい。必ず「本物ではない」と批判する人が現れる。BMW傘下で復活したミニ（開発は主にMGローバーの残存部門が担当）に対しても、大きすぎる、高すぎる、洗練されていないとの声が上がった。しかし、25年経った今、コンパクトで運転が楽しく、レトロなスタイルのプレミアム車という現代のミニの方向性が正しかったことは明らかだ。

コンセプトはシンプルそのものだが、ミニの真価は巧妙なエンジニアリングにある。フォルクスワーゲンのニュービートルはゴルフの派生だったが、ミニは独自のプラットフォームを採用。これによりスタイリングとパッケージングに徹底的にこだわることができ、楽しい走りを実現したのだ。



ミニはスタイリングによって幅広い人気を集めながら、ドライビング・ダイナミクスによって愛好家の支持を確固たるものにした。ショートオーバーハング、高剛性のボディ構造、クイックな電動油圧式ステアリングが独特な走りを生み出し、2001年のAUTOCAR英国編集部のロードテストでは「これまで経験した中で最高のFFシャシーの1つ」と評された。

ミニの意義は、「レトロ」を正しく実現した点にある（多くの他社が失敗した手法とは対照的だ）。21世紀にふさわしい、洗練された強力な製品として成功したのだ。その成功を基盤として、現在のブランドは築かれている。

2002年：ポルシェ・カイエン

2002年にカイエンが登場するまで、ポルシェは卓越したスポーツカーを専門的に販売していたが、それらは必ずしも収益性の高いモデルとは限らなかった。数年前にはボクスターに経営を救われたばかりが、繁栄のためにはさらなる多角化が必要とされた。

BMWのX5が、4WD車でも高級車になり得ると証明したように、ポルシェはSUVもスーパーカーになり得ると証明しようとした。そこで登場したのがカイエンだ。



ツインターボV8エンジンから最大450psと63kg-mのトルクを絞り出し、0-100km/h加速は5秒台半ばを達成。当時の5人乗り乗用車としては最速クラスの1台となった。操縦性も抜群だった。優れたデフとパワーマネジメント・システムがコーナリング性能を高め、四輪駆動システムのリアバイアスのパワー配分は911の魂を継承している。

市街地での乗り心地は良好で、後部には3席のシートと大きなトランクを備え、ランドローバー・ディスカバリーに引けを取らないオフロード性能も有している。まさに革命的な存在だった。

2003年：ロールス・ロイス・ファントム

英国の歴史あるミニブランドを復活させたBMWは、高級車市場でも同様のアプローチをとった。第7世代のロールス・ロイス・ファントムの驚異的な成功により、ラグジュアリーの代名詞である同ブランドの新たな時代を切り開いたのだ。

ファントムは、BMWが設立した新会社、ロールス・ロイス・モーター・カーズの製品だ。6.5L V12エンジンなどはBMWの部品を使用していたが、プラットフォームは専用設計だった。価格は25万ポンド（約5000万円）からで、15年近く生産が続いた。



ロールス・ロイスは徐々に製品ラインナップを増やし、成長してきたが、ファントムは今もなおブランドの心臓部である。

2004年：アストン マーティンDB9

2000年代初頭、人気のアストン マーティンDB7の後継車は、数字の順番通りに「DB8」とは命名されなかった。V12エンジンを搭載したグランドツアラーであるにもかかわらず、V8エンジンしか搭載していないと誤解される恐れがあったからだ。そこで、DB9が誕生した。

外観からして、DB9は非常に現代的なアストン マーティンであり、オールアルミ製のVHプラットフォームをベースに、2004年に生産が開始された。その後登場したDB、ヴァンテージ、そしてその他多くのモデルは、すべてこのプラットフォームから派生したものだと言える。



元ポルシェの幹部であるウルリッヒ・ベッツ氏がDB9の開発指揮を執り、フォードとプレミア・オートモーティブ・グループの資金力に支えられていた当時の、アストン マーティンの大胆かつ開放的なムードを表している。同社の視野を広げ、未来の方向性を示すものであった。

2005年：ブガッティ・ヴェイロン

フェルディナント・ピエヒ氏の功績は大きい。長年にわたりフォルクスワーゲン・グループのトップを務めた彼は、実験的精神を忘れることなく、ル・マンで2度の優勝を果たしたポルシェ917、極めて空気抵抗の少ないアウディ100（C3）、そして111km/lという超低燃費のフォルクスワーゲンXL1を生み出してきた。

これらの作品だけでも素晴らしいが、称賛に値する数々の技術的偉業の中でも、ブガッティ・ヴェイロンは最も有名で、最も影響力のある存在であり続けるだろう。



発売当時、世界最速かつ最強の市販車であり、以後20年間でそれを上回る新型車はごくわずかだった。そのスペックは今なお驚異的だ。8.0L W16エンジン、4基のターボチャージャー、1500ps、最高速度431km/h。

コンコルドや国際宇宙ステーションと並ぶ、時代を象徴する技術的偉業として、ヴェイロンは記憶されるだろう。そして、会社の経理担当者を早めに帰らせた時こそ、真に偉大なものが達成できるという教訓も残した。

2006年：日産キャシュカイ（日本名：デュアリス）

日産は、いまひとつ販売が振るわなかったハッチバック、アルメーラの後継として欧州市場向けに新型車の開発を始めた当初、コンパクトミニバンに焦点を当てていた。しかし、販売が見込めないことから方向転換を余儀なくされる。

日産のエンジニアは大型SUVの人気が高まっていることに着目し、これをコンパクトなCセグメントにも応用できると考えついた。ファミリーカーである以上、4WD車のようなオフロード性能や頑丈なボディクラッディングは必ずしも必要ではなかった。



開発は日産として初めて、英国クランフィールドの技術センターが主導した。その結果生まれたのは、大型SUVが持つ大径ホイール、高い最低地上高、高いシートポジションを備えつつ、ほとんどの人には不要な、どこでも走れる能力を排除した1台だった。

欧州向けのキャシュカイの生産は英国サンダーランド工場で行われ、1年以内に10万台を売り上げた。競合他社もこれに注目し、今や主要メーカー各社がコンパクトクロスオーバーを投入しているが、その大半は今なお「キャシュカイのライバル」と呼ばれている。

2007年：フィアット500

17年間で250万台以上を売り上げ、昨年ついに生産終了となったフィアット500。デザインはレトロだったが、古臭いわけではない。とても新鮮で、商業的にも大きな魅力を放っていた。500の大成功がなければ、フィアットの経営陣は何年も前に職を失っていたかもしれない。

2007年以前、イタリア最古の自動車メーカーは苦境にあった。経営は振るわず、設計や品質の問題が頻発し、顧客が次々とショールームから離れていった。1990年にイタリア国内市場の半分を占めていたシェアは、2003年までにわずか4分の1にまで落ち込んでいた。



2007年に最小モデル、セイチェントの後継として登場した500には、多くの期待がかけられていた。既存のプラットフォームをコンパクトにまとめ直し、開発費も生産コストも低く抑えられたため、購入価格も手頃だった。なおかつ、レトロモダンな外観とスタイル重視の内装により、それまでAセグメント車にほとんど見られなかったプレミアム感も兼ね備えていたのだ。

1957年のモデルを彷彿とさせる軽快で活気ある走りを実現した500は、まさに万人を惹きつける魅力を備えており、ライバルが登場しては消えていく中でも、その輝きに衰えは見えない。

2008年：フォード・フィエスタ

6代目フィエスタにおいて、フォードは若年層やファッションに敏感な層向けに設計する必要があると考えていた。単なる手頃な価格の実用車ではなく、デザイン性でもアピールする必要があったのだ。

そこでフォードはデザインに力を入れ、エッジの効いた未来的なスタイルを生み出した。結果的にこの賭けは成功し、6代目フィエスタは発売から20年近く経った今も新鮮な印象を保っている。



しかし、ダイナミクスへのこだわりも捨てていなかった。結局のところ、楽しいクルマは誰にとっても魅力的なのだ。フィエスタは当時、Bセグメント・ハッチバックの中で走りにおいては間違いなく最高であり、高性能なSTモデルはホットハッチの殿堂入りを果たした。

楽しい走りとデザインは、前例のない成功へとつながった。英国では発売以来毎年ベストセラー車に君臨し続け、今も英国のいたるところで走っている。

2009年：フェラーリ458イタリア

458が登場するまで、ミドシップのフェラーリが15年ほどわたし達を楽しませてきた。F355は愛され、360モデナも良く、F430は素晴らしいクルマだった。

しかし、F430の後継車を開発する段階で、フェラーリはすでに新型マクラーレンMP4-12Cがカーボンファイバー製モノコックを採用し、V8エンジンをミドシップに搭載することを知っていた。



要するにフェラーリは、新型車を特別な存在にしなければならないと確信していた。そして、まさにその通りのモデルが登場した。458イタリアは何世代も時代を先取りしたような感覚を与えた。

当時、AUTOCAR英国編集部はこれを「真に類まれな成果」と評した。新しい基準を打ち立てた458イタリアは、MP4-12Cが太刀打ちできないクルマであり、競合他社はその後も同車に追いつこうと努力を続けている。

2010年：メルセデス・ベンツSLS AMG

メルセデス・ベンツSLRマクラーレンは、スーパーカー、ハイパーカー、グランドツアラーの各ジャンルを融合させた特異な存在だった。巨大かつ高価な先進技術の塊であったが、計画生産台数の3分の2しか売れず、後継車はまったく異なる設計となった。

マクラーレンやゴードン・マレーの関与による複雑化を免れ、SLSはより純粋なスーパーカーとして構想された。SLRの約半額という価格設定もさることながら、最も重要なのはAMGがゼロから開発した初のモデルだった点だ。



SLSは新しいデザイン言語を採用し、最高出力570psの6.2L『M159』V8エンジンという世界最強の量産自然吸気エンジンを搭載。さらに圧巻のガルウィングドアを備えていた。

SLRには若干アイデンティティにブレがあったが、SLSには何の迷いもなかった。徹底的なまでにスーパーカーだった。AUTOCAR英国編集部は「極限まで磨き上げられたホットロッド」のような感覚だと評したが、それはまさにAMGのあるべき姿そのものだ。

（翻訳者注：この記事は「後編」に続きます。）