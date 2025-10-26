【スカッと漫画】義母が旅行先で「アポなし訪問」から「相部屋強制」…マナーを無視する義母の行動に嫁が抱いた怒り【作者に聞く】
【漫画を読む】旅館で義母と同じ部屋に驚く嫁だが…!?
mamagirlで公開された漫画「義家族あるある」を紹介。本作は、SNSで義母とホテルの同室で我慢している嫁が多かったという話を参考に制作された。今回はプロットを担当したmamagirl編集部の梅田さんと、作画担当のタバタユミさん(@yumint_Illust)に、本作のような義母がいたらどう思うかなどについてインタビューした。
結婚以来、義母のアクティブすぎる性格に悩んできた嫁。義母はアポなし訪問が日常茶飯事だという。
ある日、義母から「皆で旅行へ行きましょう。次の休み、旅館の予約を2部屋取っといたから」と電話があり、嫁は驚く。当日、旅館に到着し、スタッフに「4名様1部屋でお取りしております」と聞かされ、嫁は自分の耳を疑う。義母に「あれ？2部屋予約されたのでは…？」と尋ねると、「せっかくだしヒロキとコウタと一緒に寝たいなーと思って、1部屋に変更しちゃった」と言うではないか。
すると夫がやって来て、「お袋と同じ部屋とか、俺が嫌なんだけど」「部屋の中くらい俺ら親子で過ごさせてくれよ」と義母に言う。息子からそんな言葉を言われた義母はショックで立ち直れない様子だった。
■衝撃の瞬間と、理想の距離感
義母はショックを受けていたが、翌日には孫に話しかけられて元気を取り戻す。嫁は今後、義母と適度な距離感で付き合えるように願うのだった。
梅田さんは、本作のような義母がいたらどう思うかという問いに、「同室がいいかどうかは義母との関係性によって変わると思うので家庭によりけりだと思いますが、勝手に予約する点はやめてほしいなと思いますね」と答えた。
嫁が義母に「1部屋4名」で予約されたことを知ったシーンについて、タバタさんは、「自分に置き換えてみたら、とても気が休まらなさそうでガッカリしそうでした。そんな衝撃を表現した一コマにできたかなと思います」と語った。
mamagirlでは女性が共感できるような作品が数多く投稿されているので、興味がある人はぜひ一度読んでほしい。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/タバタユミ(@yumint_Illust)
