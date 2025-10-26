ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

小さくても、頼れる存在。毎日のガジェット管理にフィットする一品。【ザノースフェイス】のポーチがAmazonに登場!

1


ザノースフェイスのポーチは、PC周辺機器の収納に便利で、衝撃を緩和するクッション内蔵のエンボス加工を採用し、大切な機器を安心して持ち運べる設計。

2


メインコンパートメントにはクッション性を持たせ、内部にはメッシュポケットを配置。

3


トップにはグラブハンドルを備え、取り外し可能なショルダーストラップにより、用途に応じた使い分けが可能。

4


コンパクトながら機能性に優れ、日常の移動や出張時にも活躍する、スマートな収納アイテム。