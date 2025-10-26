◇ワールドシリーズ第2戦 ブルージェイズ 1―5 ドジャース（2025年10月25日 トロント）

ワールドシリーズ（WS）第2戦が25日（日本時間26日）、トロントで行われ、ア・リーグ覇者ブルージェイズはドジャースに1―5で敗れて1勝1敗となった。第3戦は27日（同28日）にロサンゼルスで行われる。

ブルージェイズは5年連続2桁勝利のエース右腕、ガウスマンが初回2死からフリーマン、スミスに長短打を浴びて先制を許した。3回、先頭のスプリンガーがド軍先発の山本由伸から左手に死球を受けて出塁。地元ファンが大ブーイングを浴びせる中、ゲレロが左前打でつないだ1死一、三塁から4番カークの中犠飛で1―1と追いついた。

ガウスマンは2回から6回までパーフェクト投球。大谷翔平を左飛、三邪飛、三邪飛と3打席とも直球で平凡なフライに仕留めた。しかし、7回に4番スミス、6番マンシーにいずれも直球を左翼席へ運ばれる本塁打を浴び、無念の降板。8回には2点ビハインドの1死満塁でクローザーのホフマンを投入したものの、暴投と併殺崩れの間に決定的な2点を失った。

第1戦でWS史上初の代打満塁本塁打を放ったバージャーを7番に入れるなどスタメンを3人変えた打線は4回以降、山本の前に完全に沈黙。3本塁打14安打11得点で先勝した第1戦の勢いを完全に止められた。