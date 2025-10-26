◇ワールドシリーズ第2戦 ドジャース5―1ブルージェイズ（2025年10月25日 トロント）

ドジャースは25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦を戦い、投打のかみ合った勝利で対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。先発の山本由伸投手（27）が完投勝利で日本選手初のWS2勝目をマーク。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4打数1安打だった。

奮闘するエースを打線が力強く援護した。初回2死からフリーマンの右翼線二塁打、続くスミスの中前打で先制点を挙げ、試合の主導権を握った。3回に同点に追いつかれたが、7回1死、スミスが左翼ポール際に勝ち越しのソロ本塁打。2死からマンシーもポストシーズンチーム最多を更新する15本目の本塁打を左翼ブルペンにたたき込み、貴重な得点を加えた。8回にも2点を加えて、勝利を引き寄せた。

先発・山本は強打のブルージェイズ打線を封じた。初回無死一、三塁のピンチを無失点でしのぐ。1―0の3回に同点に追いつかれたが、それ以降は完璧な投球で回を重ねた。4回からはパーフェクト投球。ブルージェイズ打線を力でねじ伏せ、最後まで投げ切った。

大谷は初回、前日と同じく「we don't need you」（お前なんて要らない）の大合唱の中、打席に立った。直球2球で追い込まれると、今度は割れんばかりの「レッツゴー・ブルージェイズ」の大合唱。3球目、外角96.2マイル（約154.8キロ）直球を叩き、外野への飛球を放ったが、打球は左翼手のグラブに収まった。

第2打席も直球を捉えられず三邪飛、第3打席も高め95.6マイル（約153.8キロ）高め直球に詰まらされ、またしても三邪飛に倒れたが、4打席目で結果を出した。3―1の8回1死一塁、2番手・バーランドの投じた低めチェンジアップを、バットを折りながらも一、二塁間を破った。一塁を回る際にはブルージェイズ・一塁手のゲレロと軽く接触。大谷は苦笑いでゲレロに声をかけ、お互いにタッチしあって気遣い合った。

その後、ベッツの四球で満塁とし、相手投手・ホフマンの暴投で1点を追加。1死満塁からスミスの遊ゴロで三走の大谷は5点目のホームを踏んだ。

前日24日（同25日）の第1戦では2―2の6回に先発・スネル、さらにリリーフ陣が強打のブルージェイズ打線に捕まり、12人攻撃で大量9点を失った。直後の7回1死一塁、大谷は右翼席にWS初本塁打をたたき込んだが、試合の大勢が決した後だけに喜びはなかった。

チームの総力で星を五分に戻し、本拠地・ロサンゼルスへと戻る。2年連続、今世紀初のワールドシリーズ連覇へ、流れは整った。