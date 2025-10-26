◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第2戦に先発し完投で勝利しました。

初回、フレディ・フリーマン選手のツーベースからウィル・スミス選手の連打で先制点をもらった山本投手。そのウラ先頭にツーベースを打たれると2番にもヒットを許し1塁3塁のピンチを招きます。

ここでポストシーズン好調のウラジミール・ゲレロJr.選手を迎えフルカウントに持ち込むと、カーブで空振り三振にとり1アウト。さらに続く打者はファーストライナー、5番ドールトン・バーショ選手はカーブで見逃し三振を奪い無失点でピンチを脱しました。

2回は先頭をマウンド前のフライとしましたが、ファーストのフリーマン選手が捕球し損ない記録は安打で出塁を許します。それでも三振やショートのムーキー・ベッツ選手の好守備もあり無失点としました。

しかし3回、先頭にデッドボールを与えると敵地・トロントのファンから大ブーイング。その後ヒットを打たれ1アウト1塁3塁とされると、犠牲フライで同点とされました。

4回はテンポのいい投球で三者凡退、さらに5回、6回もヒットを許さず調子を取り戻します。すると7回、スミス選手がソロホームランを放ちドジャースがついに勝ち越し、さらに2アウトからマックス・マンシー選手にもソロホームランが飛びだし3-1とすると、ベンチの山本投手にも笑顔がこぼれました。

山本投手は7回を三者凡退。8回は三者連続三振の圧巻投球を見せ、前日チームが初戦を落としプレッシャーのかかるマウンドでしたが、9回も投げきり1失点完投。ドジャースはワールドシリーズ1勝1敗としました。