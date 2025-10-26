◆SMBC日本シリーズ2025 第2戦 ソフトバンク―阪神（26日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクは25日の初戦で逆転負けを許した。第2戦では本拠地で一つ取り返し、敵地甲子園での3連戦に向かいたい。

ソフトバンク打線がポストシーズンに入り、深刻な得点力不足に陥っている。最終第6戦までもつれ込んだ日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージでは初戦から2、3、0、3、1、2点と6試合で計11得点。投手陣の踏ん張りで何とか接戦をものにしたが、爆発力は影を潜めた。

阪神との日本シリーズ初戦も初回の1点のみ。8安打を放ったが、11残塁とチャンスを生かせなかった。

打線には左脇腹痛から近藤健介が1カ月ぶりに復帰。ようやく主力勢ぞろいと思われたが、中村晃が右股関節のコンディション不良でベンチを外れた。小久保裕紀監督は「最後までそろわなかった。今年はそういう1年」と苦笑いを浮かべ、「違うバージョンで（打線を）組み直した」と明かした。

初戦では1番に入った経験豊富な柳田悠岐が2安打1四球。4番の近藤も2安打1打点と期待に応えた。実績ある2人を軸に得点力アップにつながる打順の最適解が求められる。