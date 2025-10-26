現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が26日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。23日のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクがスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）をドラフト1位指名し、交渉権を得たことについて言及した。

佐々木は高校時代に歴代最多となる高校通算140本塁打を記録。プロ志望届を提出せず、米スタンフォード大へ進学した。米大学1年目のリーグ戦は51試合で打率・274、7本塁打、41打点を記録。来年4月に21歳を迎え、同7月のMLBドラフトでも指名対象の条件を満たす。NPB球団の交渉・契約が可能になるのは来年5月のリーグ戦後で、契約期限は同7月末までとなっている。

落合氏は「彼はアメリカで野球をやりたいということで、向こうの大学を選んだんでね。来年のドラフトにかからなくても4年後あるわけじゃないですか？そしたらソフトバンクの交渉権はなくなるので…彼がどっちを選ぶかですよ」と本人次第だとした。

さらに「それだけのリスクを背負ってドラ1の枠を削ってまでも指名するかって言われたら、俺が同じ立場だったら絶対しない」と断言。

「大谷（翔平）のドラフトの時、そうだったんですよ。彼はアメリカ一本だったでしょ？それで12球団全部手を引くかと思ったら日本ハムが行った。日本ハムが交渉権獲得して入団にこぎつけて（後に）アメリカ行って成功しているんだけどね。それとちょっとダブるところはあってね」と現ドジャースの大谷翔平投手と重なる部分はあると指摘した。

ところが「佐々木の場合は2回ドラフトがかかる可能性があるんでね。アメリカでやる方が（可能性が）強いんじゃないかなと思いますけどね」と推測した。