【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）

【映像】超反応から「ワンハンドセーブ」の瞬間

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のGK山下杏也加が、絶体絶命の場面で強烈なシュートを片手で弾き出すビッグセーブを披露した。

欧州遠征中のなでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。序盤から相手にチャンスをつくられる中、マンチェスター・シティに所属する頼れる守護神が決定的な仕事をしてみせた。

スコアレスで迎えた24分、イタリアに右サイドを突破された場面だ。右WBエリザベッタ・オリヴィエロがサイドを突破し、半ば強引にクロスを送り込む。これを中央に陣取ったDF古賀塔子が対応したが、スリッピーなピッチでボールのバウンドを読み違えたのか、中央のFWクリスティアーナ・ジレッリに通されてしまった。

代表キャップ124試合を誇る35歳の背番号10は、完全にフリーの状況。ゴール正面で右足を振り抜き、日本が先制を許してしまうかと思われた。

しかし、ここで立ちはだかったのが山下だ。向かって右方向に飛んでくる強烈なシュートに対して横っ飛びをしながら、左手一本で弾いてみせたのだ。ボールはそのままゴール方向に落下したが、当て方が絶妙だったのか、バックスピンのかかったボールは振り向いた山下の方へと跳ね、守護神はこれをガッチリと抱え込んで日本の窮地を救った。

「マジで守護神」の声も

このビッグセーブにはファンもリアクション。ABEMAのコメント欄では「奇跡的に防いだ」「守護神いた」「流石シティの正GK」「GKすごすぎやろ」「入ったかと思った…」「素晴らしい」「これが世界の山下！」「よく止めたな」「マジで守護神」など数々の称賛の声が相次いだ。

山下は開始早々の3分にも、相手のコースを突く強烈なシュートを外に弾き出すなどビッグセーブを連発。52分にほぼ“ノーチャンス”と言えるシュートを奪われて失点を喫したものの、64分にMF長谷川唯の見事なループシュートで追いついた日本のゴールマウスを守り抜き、1―1の引き分けに貢献した。

なお、なでしこジャパンは欧州遠征2試合目で、日本時間10月29日（水）午前2時から国際親善試合でノルウェー女子代表と対戦する。

（ABEMA／なでしこジャパン）