超特急・高松アロハ、キャンプ本を自らアピール「ラフな笑顔がおさめられた」 リョウガの次に誘いたいメンバー明かす
メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高=はしごだか）が26日、都内で行われた『ALOHA'ｓ CAMP』発売記念取材会に登壇。超特急のリーダー・リョウガとのキャンプの様子も収められた本書の魅力をアピールした。
【写真】かっこいい！さわやかな笑顔で手を振る高松アロハ
高松は、大好きなキャンプを突き詰めるべく、雑誌『TV LIFE』の連載「ALOHA’s CAMP」で挑戦を重ねてきた。きょう26日発売の本書では、キャンプ初心者だった高松の1年間の軌跡をまとめた連載再録のほか、1泊2日で念願のソロキャンプに挑戦。さらに、キャンプのすばらしさを伝えるべく、超豪華ゲストをキャンプでもてなすデュオデイキャンプの模様も。元気いっぱい、笑顔満開な高松の魅力が詰まった1冊となる。
ライトブルーのデニムパンツにベージュのジャケットをあわせ秋の入口を思わせるコーデで登場した高松は、本書刊行について「僕の成長を記録するような作品ができたことが、まずとてもうれしい気持ちでございます」と率直な喜びを明かし、「好きなことを作品にしているので、ラフな感じの笑顔が多めな作品になっなと思っております」とにっこり。
本書で挑戦したソロキャンプについては「ソロキャンプ自体はやったことがなくて、小さい頃にお父さんとキャンプに行っていたんですけど、そのうちすごいキャンプの魅力がわかってきて、いつか一人でもやってみたいなというのと、流行っていることもありますし」と挑戦の経緯を説明。また、超特急のリーダー・リョウガとキャンプをした様子も収められているが、その人選については「リョウガくんはオフがあっても外出しないタイプの人なので、一緒にキャンプしたときにどういうことをしてくれるんだろうって気になるところがあって」と明かした。
リョウガとのキャンプについては「僕よりいろんなことが上手で、僕がむしろ教えてもらっていたんですけど。さすがリーダーだなって思いました」と照れ笑い。キャンプ後にはリョウガから「『楽しかったな』とは言っていたんですけど」と感想があったとしつつ、「同時に、『だからお前黒いんか！』って言われました」と楽しそうに振り返った。
「次に誘うなら」という質問には、「…リョウガくんですかね（笑）」とボケつつ、「みんな誘いたいんですけど…」としばし悩んだ後、「タカシくん！料理が上手なので、限られたキャンプの道具でどんなものを作ってくれるのかが気になります」とタカシの料理の腕への期待を語った高松。
改めてキャンプになじみのない8号車へ向けたキャンプの魅力を問われると、「毎日お仕事をされている方、学生の方がいらっしゃると思うんですけど、僕にとっては、キャンプは疲れている気持ちをを解き放ってくれるもの」と言葉を紡ぎつつ、「自然に触れ合うことがどれだけいいかっていうのをこの作品に詰まっています。ぜひこの作品を見て感じていただけたらうれしいです」と呼びかけた。
