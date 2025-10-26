城田優ら5人の子どもを育てた“バツ3”の美人シングルマザーが子どもを育てるために19時間勤務に耐えた日々を回顧。愛情の裏には自身の孤独な幼少期があったと語った。

10月24日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#8が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは大沢あかね。

今回密着するのは俳優・城田優（39）ら5人を育てたパワフルな母・ペピーさん（69）。ペピーさんは50年前にスペインから来日。結婚・離婚を3度繰り返している。

恋多き人生を送ってきたペピーさんだが、スペインに帰国していた4年間は子どもたちを育てるため、「（1日）3時間も寝てない」というハードすぎる生活を送っていた。

スペイン滞在中は通訳として合計6万人を通訳。深夜帰宅のわずか数時間後に出勤するなど、一日19時間以上観光ガイドをしていたという。

原動力になったのは愛する子どもたちの存在。ただ、「子どもがいるから頑張れる」と思う一方、長時間家を空ける罪悪感にもさいなまれていた。

「家族を作りたかった。自分に家族がいなかったから。抱っこされてないもん」とペピーさん。実はペピーさんが生後8か月の時に母親が他界。5人の子どもたちに愛情を注ぎ育て上げた背景には、孤独を抱えた幼少期の記憶があった。