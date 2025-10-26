沢村一樹、立派に育ったソテツを披露「大きくなりましたね！」「素敵な趣味」
俳優の沢村一樹（58）が25日、自身のインスタグラムを更新。「元気に育ってくれてありがとう！」と、育てたソテツを披露した。
【写真】「大きくなりましたね！」立派に育ったソテツを披露した沢村一樹
昨年8月の投稿で、「知人から頂いた可愛らしいソテツ」を紹介していた沢村。今年の6月には鉢の土を入れ替える様子を動画で披露していた。
この日の投稿では、大きく育ったソテツとの2ショットを公開。「眺めているだけでハッピーになれます!!」とうれしそうにつづった。
投稿には「急に寒くなってきたので、皆さん風邪などひかれないように」とファンを気遣うメッセージも添えている。
ファンからは「なんて立派な」「大きくなりましたね！」「素敵な趣味ですね」「何でも絵になりますね 素敵だなぁ」などの声が寄せられている。
