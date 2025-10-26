ASEAN関連の首脳会議がマレーシアで開幕しました。高市総理にとっては本格的な外交デビューとなりますが、日本の存在感を示すことが出来るのか現地から中継です。

高市総理はきのう、マレーシアに到着し、その後はホテルから出ることなく、午後から始まる首脳会議の準備などに専念しています。

ASEAN＝東南アジア諸国連合との首脳会議では、高市総理はAIや安全保障分野などでの協力を確認したい考えです。

「世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す」と意欲を見せる高市総理は、海洋進出や経済的な威圧を強める中国を念頭に、日本が主導する法の支配に基づく「自由で開かれたインド太平洋」の推進に向けた協力を呼びかけ、共同声明もまとめたい考えです。

この他、マレーシアなどと個別の首脳会談もおこなう予定で、二国間の首脳同士の信頼関係も築きたい考えです。

きのうはアメリカのトランプ大統領と電話会談し、「日米同盟を更なる高みに引き上げていく」ことで一致した高市総理ですが、トランプ大統領については「とても快活で楽しい方」との印象を語っています。