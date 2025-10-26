奥さんが命がけで出産したのに、お金のことばかり言ってくる旦那さんもいるようです……。今回は、奥さんに「入院費は自分で払え」と言った旦那さんを撃退した人のエピソードをご紹介します。

通の女の人？

「出産後、大量出血で救急搬送されました。まさに命がけの出産だったのですが、お見舞いに来た夫から『普通の女の人は何事もなく退院できるのに』『通常の出産費用は生活費から出すけど、ここの入院費は君の貯金で払いなよ』と言われました。

まさか、こんな状況でお金のことで責められると思ってなかったので唖然……。たしかにケチなところがある夫ではあったけど、出産費用までケチられるとは思いませんでした。

それ以来、夫に対する信頼は激減。それから数年後、夫が病気で入院したときに『入院費は自分の貯金で払いなよ』『生活費から出す？ 何で？ あなたが勝手に病気になったんでしょ？』『普通の男の人はこんな病気にならないよ？』と言って離婚しました。

人生の伴侶にこんなことを言い合う関係って何だったんだろう……とちょっと虚しくなったけど、言いたいことはすべて言って財産分与もできたし、別れてスッキリしました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 産後に救急搬送されたのは奥さんのせいだとでも言いたいのでしょうか……。愛して結婚したはずなのに、どうしてそんなことしか言えないのでしょうね。自分が病気になったとき、まったく同じ言葉が返ってきても文句は言えませんよ。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。