ルカ・ドンチッチがレイカーズ加入後30試合に出場…合計881得点は球団史上ベスト

ロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチは、2025－26シーズン開幕からスコアリングモード全開でチームをけん引している。

10月22日（現地時間21日、日付は以下同）のゴールデンステイト・ウォリアーズで43得点12リバウンド9アシスト2スティール、25日のミネソタ・ティンバーウルブズ戦では49得点11リバウンド8アシストと大暴れ。

チームは初戦こそ落とすも、ウルブズ戦を制してここまで1勝1敗。26歳のスーパースターは、2試合で平均46.0得点11.5リバウンド8.5アシスト1.0スティールにフィールドゴール成功率62.0パーセントをマーク。

3ポイントシュート成功率こそ31.8パーセント（平均3.5本成功）と決して高くはないが、2ポイントショットは成功率85.7パーセント（24／28）とほぼ落としておらず、フリースローも平均14.5本を獲得して11.5本を沈めていて、成功率79.3パーセントを残している。

レギュラーシーズン開幕から2戦連続の40得点超えはレイカーズのフランチャイズ史上初。リーグ全体でもウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）、アンソニー・デイビス（現ダラス・マーベリックス）に次いでNBA史上4人目の快挙で、ドンチッチは開幕から2戦連続で40得点、10リバウンド、5アシスト以上を記録したNBA史上初の選手に。

昨シーズン途中にダラス・マーベリックスからレイカーズ入りした男は、これでレイカーズ加入後レギュラーシーズン30試合を終えた。最初の30戦で計881得点（平均29.4得点）は、カリーム・アブドゥル・ジャバー（元レイカーズほか／865得点）を抜き、球団史上ベストだと『Hoops Hype』が報じている。

レイカーズは27日にサクラメント・キングス戦（アウェー）、翌28日にポートランド・トレイルブレイザーズ戦（ホーム）の2連戦が組まれている。ただ、ドンチッチは左手の指の捻挫のため、キングス戦の出場ステータスがクエスチョナブル（Questionable＝不確か）となっており、もしプレーできないとなれば大打撃となる。

【動画】ウルブズ戦で49得点の大暴れを見せたドンチッチ





