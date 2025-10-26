【菊花賞／大口投票】波乱含みのクラシック最終戦は“10人気”以下の大穴にも高額あり　エネルジコ、エリキングら5頭に「100万円」超が乱発

第86回の大口投票は、混戦模様。

当日午前の段階でエネルジコが単勝3.7倍で1番人気に推され、エリキングが5.0倍の2番人気、さらに3番人気7.3倍のショウヘイ、4番人気8.8倍のマイユニバース、5番人気9.3倍でゲルチュタールと続き、ここまでがオッズ一桁。以下、6番人気11.8倍でジョバンニ、7番人気ヤマニンブークリエ13.4倍と続いている。

■午前の段階で大口投票は5頭に渡る乱発ぶり

前売りは馬券発売直後から動きがあり、金曜19時50分頃にエリキングへ単勝約100万円が投下された。

一夜明けた土曜はさらに活発化。11時30分頃にショウヘイへ複勝約290万円、同時刻に前日オッズ11人気の伏兵評価のアマキヒへも複勝約100万円が入ると、14時45分頃に再度ショウヘイへ単勝約110万円、15時40分頃と45分頃にはそれぞれエネルジコへ単勝約110万円、複勝約280万円と立て続きの動き。土曜の競馬開催後となる16時40分頃にもエリキングの単勝へ約140万円、22時30分頃にも単勝約100万円の投票が見受けられ、悪天候の予報にも関わらず終日盛況だった。

当日に入ると、9時40分頃にエネルジコへ単勝約220万円、複勝約260万円、マイユニバースに複勝約230万円を皮切りに高額投票の火蓋が切られ、10時10分～35分頃にエリキングへ単勝約210万円、複勝約280万円、複勝約250万円と200万円台の大口が連発した。

午前の段階で大口投票は5頭に渡る乱発ぶり。午後にはより活発な投票が予想され、どの馬が投票額を伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。