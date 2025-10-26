ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ロジャース・センターで行われたブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。8回の第4打席で右前打を放ち、5点目に絡む活躍を見せた。

■山本は8回1失点の快投

前日は7回にワールドシリーズ初本塁打を放ったものの、チームは敗戦。この日は第4打席まで3打数無安打が続いていたが、8回に出塁し、好機を演出した。

8回表、1死一塁で迎えた第4打席。大谷は相手先発ルイ・バーランド投手の2球目、チェンジアップを強振し、打球速度92.5マイル（約148.9キロ）の鋭い当たりを一、二塁間へ。巧みなバットコントロールでチャンスを広げた。

その後、フレディ・フリーマンの打席で暴投の間にアンディ・パヘス外野手が4点目のホームを踏み、さらにウィル・スミス捕手の遊ゴロの間に大谷も生還し、リードを広げた。

大谷はこの日4打数1安打で、ポストシーズンの打率は.224。一方、先発の山本由伸投手は8回を93球で投げ切り、4安打8奪三振1失点の快投を披露。ドジャースの連敗を回避できるか、終盤の展開に注目が集まる。

