板野友美「エロカメラマンが撮ってくれた」白キャミ＆デニム姿に反響相次ぐ「セクシーすぎる」「かっこいい」
【モデルプレス＝2025/10/26】タレントの板野友美が26日、自身のInstagramを更新。白キャミソール姿の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB「エロカメラマン」撮影の“セクシー”ショット
◆板野友美、白キャミ＆デニム姿披露
板野は「カメラ上手すぎの可愛すぎエロカメラマンが撮ってくれた」「＠satomi＿shigemori 」と綴り、タレントの重盛さと美が撮影した写真を公開。白いキャミソールにデニムを合わせたコーディネートで、抜群のスタイルを披露した。他にも14枚公開されており「何枚目がタイプ？」との問いかけに、女優の山本舞香が3枚目とコメントしている。
◆板野友美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「ボディライン綺麗すぎ」「エロカメラマン腕がいい」「楽しんでるのがわかる」「白キャミデニム似合う」「セクシーすぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】