香取慎吾、長髪＆ヒゲ姿の“原始人風”ショット公開「誰かと思った」「ワイルドすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】香取慎吾が10月24日、自身のInstagramを更新。長髪にヒゲの姿を公開した。
【写真】元SMAP「別人級」と話題の原始人風ビジュ
香取は「あなたの僕は、どんな髪がお好みですか？髪、切ります。近々」とコメントし、TVCM出演が発表された「＃ペイトナー」のハッシュタグをつけ、CMでの「原始人カトリ」の扮装を披露。肩につく長髪とヒゲをつけた姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「ワイルドすぎる」「どんな格好でもかっこいい」「髪切った姿も楽しみ」「誰かと思った」「別人級」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元SMAP「別人級」と話題の原始人風ビジュ
◆香取慎吾、長髪＆ヒゲショット公開
香取は「あなたの僕は、どんな髪がお好みですか？髪、切ります。近々」とコメントし、TVCM出演が発表された「＃ペイトナー」のハッシュタグをつけ、CMでの「原始人カトリ」の扮装を披露。肩につく長髪とヒゲをつけた姿を公開した。
◆香取慎吾の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ワイルドすぎる」「どんな格好でもかっこいい」「髪切った姿も楽しみ」「誰かと思った」「別人級」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】