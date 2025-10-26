timelesz猪俣周杜「パパご飯」再び髪色大胆チェンジ ラストシーンに反響「別人みたい」「グッときた」
【モデルプレス＝2025/10/26】timeleszの松島聡と俳優の白洲迅がW主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー「パパと親父のウチご飯」（毎週土曜よる11時〜）の第4話が、25日に放送された。timeleszの猪俣周杜演じる阿久津竜也のイメージチェンジ姿に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】timelesz猪俣周杜、雰囲気ガラリの金髪姿
原作は「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠氏が、2014年から2020年にかけて月刊コミックバンチで連載していた同名漫画。突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）が、互いを助け合うためにルームシェア。父、父、娘、息子の4人による共同生活で成長を重ねていく、“新しい家族のカタチ”を描いたハートフルな物語である。
接骨院を辞めて去ってしまった阿久津竜也（猪俣）のその後を気にかけていた千石。そんなある日、晴海たちと、壇ゆかり（蓮佛美沙子）のカフェを訪れた千石は、店の近くで樹里（柳ゆり菜）という女性と揉める阿久津を見かける。どうやら樹里からお金を借りていた様子の阿久津。見かねた千石は、阿久津を連れ自宅へ。夕飯に特製の豚キムチを振る舞い、また明日から接骨院に来るよう、店の合鍵を渡す。
接骨院を営みながら家では美味しいご飯も作り、大変ながらも子育てに邁進している千石の姿を目の当たりにした阿久津は、再び接骨院で働き始める決意をするが、程なくして、千石の留守中に樹里の恋人（中山雄斗）が接骨院に押しかけ、金を返すよう阿久津に迫るという事件が。千石たちに迷惑をかけたくないと再び接骨院を去ろうとする阿久津に対し、千石は「逃げるのか！？」と引き止め、事情を聞いた。
千石に背中を押された阿久津は、勇気を出して樹里の元へ。樹里と恋人の前に現れた阿久津は、金髪から黒髪となっており、深々と頭を下げると「ちゃんと謝りたくて髪も黒くした。俺バカだから、どうやって謝ったらいいか分からなくて」と続け、樹里にお金を返すよう宣言。不器用な彼なりに真っ直ぐ誠意を見せた。
阿久津がイメージチェンジし自分なりの思いを伝える姿に、ネット上では「阿久津くんなりのけじめなんだね」「誠意が伝わる」「阿久津が金髪から黒髪になって、話し方や表情もガラッと変わった」「別人みたい」「グッときた」と反響が寄せられている。
◆松島聡＆白洲迅W主演「パパと親父のウチご飯」
◆阿久津竜也（猪俣周杜）、ラストで金髪から黒髪へ
◆猪俣周杜、黒髪姿＆演技に反響
