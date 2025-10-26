ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に臨んだ。他競技の日本人アスリートも現地観戦し、ファンからは羨望の声が上がった。

WS第2戦が始まる前、ロジャーズ・センターの写真をインスタグラムに投稿したのは、フィギュアスケートの木原龍一だった。

三浦璃来との“りくりゅう”ペアで2023、25年の世界選手権で金メダルを獲得。今季グランプリシリーズ初戦のフランス大会も制した。トロントを拠点としており、球場に駆けつけた。

ファンから「楽しんでくださいね」「うらやましい」「もしかして観戦してるかもって思ってた」などの声が寄せられた。野球が大好きな木原は、オフにMLBのゲームをゲット。9月には、自身の顔をスキャンしてメジャーリーガーになりきり、大谷翔平をはるかに超えるMLB新記録のシーズン256発ペースで本塁打を量産中と明かしていた。

前日の初戦は4-11大敗で落とし、連敗を避けたいドジャース。大谷は「1番・DH」で先発出場し、山本由伸投手が先発のマウンドに上がっている。



