ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。ケビン・ゴーズマン投手との手に汗握る投手戦を繰り広げる中、1-1と同点の7回に相棒のウィル・スミス捕手が勝ち越しソロを放った。日本のファンからは「ありがとぉぉぉおおおおおおお」「スミスのバット投げかっけえ」と興奮の声が上がっている。

ついに均衡を破った。初回にドジャースが1点を先制。3回にブルージェイズが同点に追いつくも、そこからは山本、ゴーズマンの両投手が走者を許さない快投を続けた。得点はおろかヒットすら出ない展開を変えたのがスミスの一発。7回1死走者なしから左翼ポール際の2階席に特大ソロを叩きこんだ。

X上の日本ファンも興奮。「ありがとぉぉぉおおおおおおお」「スミスのバット投げかっけえ」「ようやくきたーーー！！」「スミスかっこよすぎだろ」「スミス神」「相手投手いいピッチングしてたからこれはデカい！」と絶賛の声が相次いだ。

さらに2死からマンシーにも左越えソロが飛び出し、3-1に。援護をもらった山本はベンチで思わずにっこり。バンザイしながら笑った。



（THE ANSWER編集部）