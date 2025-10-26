35節の8試合が25日に行われた

明治安田J1リーグ第35節の8試合が10月25日に行われた。

首位の鹿島アントラーズと3位の京都サンガF.C.の上位対決が引き分けに終わった一方、2位の柏レイソルが勝利した。この結果、上位2チームの勝点差が1となり、優勝争いが接戦となっている。

京都と鹿島は1-1で引き分けた。この結果、鹿島は勝点67で1位、京都は勝点62で3位となった。柏は横浜FCに2-0で勝利し、勝点66で2位に位置している。1位鹿島と2位柏の勝点差は1である。

4位のヴィッセル神戸は今節の試合を終えていない。横浜F・マリノスはサンフレッチェ広島に3-0で勝利した。広島は勝点59で5位、横浜FMは勝点37で17位に位置している。浦和レッズとFC町田ゼルビアは0-0で引き分けた。町田は勝点57で6位、浦和は勝点53で8位である。セレッソ大阪は川崎フロンターレに2-0で勝利し、川崎は勝点56で7位となった。その他、FC東京はファジアーノ岡山に3-1で勝利、清水エスパルスは東京ヴェルディに1-0で勝利した。

名古屋グランパスはガンバ大阪に0-2で敗戦し、勝点40で16位となった。横浜FCは柏に0-2で敗れ勝点32の18位である。19位の湘南ベルマーレ、20位のアルビレックス新潟は今節の試合を終えていない。

SNSでは「優勝争いも残留争いもどっちも一騎打ちかな」「優勝争いは絞られたかな」「めっちゃヒリヒリする」「ついに一騎打ちの形相」「最後までわからない」といった声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）