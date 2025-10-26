韓国ドラマ「太陽を抱く月」や「会いたい」など、子役から活躍している女優のキム・ソヒョン（26）が、新たなプロフィール写真を公開し、大人びた魅力をアピールした。



【写真】雰囲気一新！新プロフィール写真を公開したキム・ソヒョン

所属事務所のPEACHYは21日、キム・ソヒョンの多彩な魅力が詰まった、新プロフィール写真を公開。これまでの洗練されたイメージにクールな雰囲気をプラスし、さらなる魅力を発揮した。



公開された写真でキム・ソヒョンは、ナチュラルなロングヘアにホルターネックのワンピース姿で、清楚なスタイリングを披露。優雅で大人びた雰囲気をかもし出し、視線を引きつけた。グロサリーストアを背景に、ロングブーツを合わせたファッションで、シックな魅力をまとった姿が印象的だ。



別の写真では、シンプルなワンピースに黒のジャケットを合わせ、片方の肩を露わにしたスタイルで撮影。清楚さと魅惑的な美しさの両方をかもし出している。幻想的で儚げなまなざしと、自由な印象を与えるポーズで、独特のムードを演出した。



そんなキム・ソヒョンは最近、ドラマ「グッドボーイ」で、射撃の金メダリストであり特殊チームの警官チ・ハンナを演じ、揺るぎないカリスマ性と愛らしい人間味を同時に表現して、高評価を得た。



8月には、ファンミーティング「So Good Day」を成功させ、ファンと有意義な時間を過ごした。



新プロフィール写真を通して、多彩な魅力をアピールしたキム・ソヒョンが、次はどんな作品で新たな演技を見せるのか、早くも期待が高まっている。



（よろず～ニュース特約・moca）