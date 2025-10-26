「AIみたいな美少女」と言われ、アイドルとして異色の存在感を放つ、てのひらえる（26）。TikTokのフォロワーは17万人を超え、自身がプロデュースするアパレルブランドも人気を博している。

今年でデビュー10年目を迎えたてのひらえるは、今どんな思いでアイドル活動をしているのか、今後のキャリアをどう考えているのか、話を聞いた。（全2回の2回目）



てのひらえるさん ©杉山秀樹／文藝春秋

◆◆◆

「泣いちゃうことは今もいっぱいあります」10周年の節目を迎えたアイドル活動

――8月8日に恵比寿LIQUIDROOMでワンマンライブを行い、アイドル10周年の節目を迎えました。どのような想いがあったのでしょうか。

てのひらえる（以下、える） この10年、自分なりの理想のアイドル像を求め続けて、プライドだったり、ポリシーを持って頑張ってきたという想いは大きいです。

アイドルとしての私を信じて応援してきてくれたファンには、ちゃんとここまで頑張ってきてよかったよ、アイドルとして生きてこれてよかったよ、という感謝の気持ちをストレートに伝えたかったので、それはできたんじゃないかなと思います。

――この10年の中で、辞めてしまおうかなと思う瞬間はありましたか。

える “向いてないのかな”とか、“自分を変えたい”と思ったことはあります。でも、完全に辞めたいと思ったことはないですね。

――泣いてしまうことはあった？

える 泣いちゃうことは今もいっぱいあります。パフォーマンスに満足が行かなかったとか、自分は頑張ってるけど結局ダメなのかなとか考えて、悔しくて泣きますね。あと人間関係で、ちょっと嫌なことがあったりとか……。

「辞めるにしても、順序とか段階を踏んだ方がいい」今のアイドル業界に思うこと

――最近も事務所の後輩が急に辞めてしまったそうですね。

える そうなんです。辞めることや、自分の人生の選択をすることは悪いことではないと思うから、自分の好きなように歩んでいってほしいなと思うんです。

ただ、辞めるにしても、順序とか段階を踏んだ方がいいなっていうのはありますね。そういうのは、今のアイドル業界に対してめちゃくちゃ思います。

――今のライブアイドル界をどうみていますか？

える 難しいなあ。でもやっぱり真面目に頑張っている人が報われる世界ではあってほしいなと思いますね。規模に関係なく来てくれるお客さんたちは凄いし、見てくれてる人はしっかり見てくれてると思うから、1回1回を妥協せずにみんなが大切にライブをしてほしいというか。

アイドルには本当にいろんなイベントがあります。私も去年フィリピンなど海外のいろんな環境下でライブをさせてもらったんですけど、音響、ステージ、ライティングだったり、それがしっかり整った状態でライブに出られること自体がありがたいことなんだなって改めて感じました。

「この10年間、最優先にしてきたのが…」アイドルを始めてから“最も大事にしてきたもの”とは

――ソロアイドルとして日々色々なことを考えているかと思います。

える そうですね。出演するイベントを事前に調べて、どんなアイドルが出るのかを見て、今日はこのセトリにしようって決めたりしています。

自分のファンの方に対しても、今日はこの方が来てくれる、この方はこの曲が好きだったなとか、いろんなことを考えて。

とにかく来てくれる人たちに満足してもらって、楽しいって感じてもらえてからがスタートだと思うので。

――ファンに推されることをプレッシャーに感じることはないんですか？

える 自分のいいところを見せないといけないとは思ってますけど、プレッシャーに感じるとかは全然ないです。むしろ、いつも応援してくれてありがとう、ってめっちゃ思ってます。

ファンからはめちゃくちゃ大事にしてもらっている感覚があるんですよ。だから私も大事にしようって思う。自分の中でこの10年間、最優先にしてきたのがファンとの関係なんです。

アイドルを始めてからこの10年、恋愛には興味を持ちませんでしたし、恋愛をするという以前に、ファンのことが好きすぎて、それで満たされている部分もあります。

「24時間365日ずっとこのまんま」プライベートとアイドル活動の境目がない生活

――ずっとアイドルでいるのが辛い人もいると思いますが、そうはならない？

える 私の場合は職業アイドルというより、自分の人生丸ごとアイドルとして生きてるなって感覚なんです。自分の好きなことがアイドル活動なんですよ。だから、もう辛い、しんどいっていうのはないですね。

――アイドル活動とプライベートの境目がないみたいな？

える そうですね。自分のプライベートとアイドルとしての姿がほぼ変わらなくて、本当に24時間365日ずっとこのまんまなんです。だからアイドルをやめるっていう感覚があんまりわからないんですよね。

メイクをして、自分の好きな髪型、ファッションに変身して過ごすのも好きだし、アイドルのお友達のことも好きだし、自分のファンのことは大好きだし。ステージに立って、踊ったり歌ったりすることも楽しいし。

友達と遊ぶ予定とかを入れるより、ライブを優先してきたくらいなんです。プライベートで遊ぶことと言ったら、アニメ見たり、ゲームしたりするくらいで。ほんとにアイドルが天職だと思います。

「アイドルを生ぬるい気持ちでやってきていない」

――えるさんはアイドルだけでなく、バンド活動もしていましたよね。

える 「噂ノ亞ノ娘」（うわさのあのこ）や「Amy」というバンドをやっていましたし、「82回目の終身刑」というバンドではダンサーとしても活動しました。

今はまた考え方変わっているんですけど、その当時は“アイドルの寿命”について、何歳まで続けられるんだろうと考えていて。

自分の中で活動の範囲を広げたいというのもあったし、ボーカル力や技術を磨いて、もっと音楽のことを知ることで、自分のアイドル寿命が伸びるんじゃないかなと思って、バンド活動を始めたんです。

――バンドを経験して、どんなところがよかったなと思いますか。

える 自分の理想を追い求める性格だったり、人生丸ごと表現したいという想いを活かせるのは、バンドよりもアイドルだなって今は思ってます。いろんな経験をしたからこそ、アイドルが一番「てのひらえる」という存在を表現できるなって気づけましたね。

それに、アイドルを生ぬるい気持ちでやってきていないので、「てのひらえる」はロックバンドよりロックな部分もあるかなと自分では思っています。

「逆に“アイドルなんだ”って言われることも…」ファッションブランドが自分の活動の糧に

――今はファッションブランドも展開しています。

える 「AdaNous（アダナス）」というブランドを2023年の6月から始めました。最初のきっかけは、モデルのお仕事からですね。自分のブランドを持ちたい、その服を着て過ごしたい、とずっと思っていました。ブランドを持つ前から自分たちで独自のTシャツを作ったりしていたんです。

――ファッションも個性的ですよね。昔からですか？

える 昔からですね。小学校の頃とかはダンスをバリバリやってた時代だったので、ちょっと派手な服装で学校に行ったりして、先生に怒られたりとかしてました（笑）。

――「AdaNous」ではご自身でデザインもしているんですよね。

える そうです。制作チームの人たちと色々話し合ってデザインして、っていう感じですね。自分が着たい服だけじゃなく、これはあんまり見たことないんじゃないかなっていう服を作るのも楽しいです。

今はまだ全国に10店舗で、セレクトショップ内に入れていただいているのですが、いつかは自分のブランドだけで店舗を構えられるように育てていきたいです。

――アイドル活動後のセカンドキャリアも見据えていますか？

える まだアイドルを引退するとかは考えてないんですけど、ファッションブランドが自分の活動の糧になっています。今はファッションのほうから私のことを知ってくれる方も多くて、逆に“アイドルなんだ”って言われることもあるんです。

「年齢に抗いつつも流れに身を任せる」アイドル界の「25歳定年説」や今後のキャリアへの想い

――アイドル界には「25歳定年説」というのもありますが、10年という節目を迎えて年齢的な部分を意識することはありますか。

える 年齢を公表している以上、やっぱり歳相応に見られていくとは思っています。でも考え方としては、年齢に抗いつつも流れに身を任せるみたいな感じかな。アイドルとして、その時、その時に見せられる一番ベストな私を見せていきたいです。

去年くらいから、アイドルの寿命とか、世間的なことを色々と考えた上で、これから向かっていく先をちゃんと見据えないとなって思い始めたんです。自分が長く続けていくためにはもっとこうしないといけない、次のステージに行くにはこうしないといけない、とか。

今までは、自分のやってきた活動が積み重なって、アイドルとして大きな存在になればいいなっていう気持ちでした。でも、それだけじゃダメだって思うようになりましたね。

ライブアイドルとしてたくさんライブをしてきたのは良かったと思うんですけど、これからはもっと1回ごとのライブの満足度を高めたいなって思っているんです。だから今後は活動の仕方を変えていきます。

――今後のキャリアはどのように思い描いていますか？

える たくさんいるライブアイドル、アーティストの中の1人じゃなくて、「てのひらえる」というひとつのジャンルを確立できるようになりたいなと思っています。そして、そんなてのひらえるのことが好きな人たちを、もっと増やしていけたらなとも思います。

次のライブはどこでしたいとか、ここの会場に立ちたいという具体的な目標は正直まだ決まってないです。でも自分のジャンルとかブランドを確立して、スキルを高めてから次のステージに挑戦しようという準備はしていますね。

撮影＝杉山秀樹／文藝春秋

（松原 大輔）