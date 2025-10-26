「月給は560ドル（約8万5557円）、住宅と車所有」。

最近中国・重慶の人民公園で開かれた「相親角（結婚市場）」に出されたある女性のプロフィールだ。そしてこの女性の両親が掲げた娘の配偶者の条件は次の通りだった。「29歳以下、慎重173センチ未満、体重約66キロ、悪い習慣がないこと」。

「すべての身体的条件をクリアし、入れ墨がなく、大学卒」というまた別の男性の親は息子の配偶者の条件をこのように提示した。「あまりに太っていてはならない」。

相親角は中国の親が子どもの配偶者候補を代わりに探す結婚市場だ。親は子どもの年齢、身長、職業、学歴、希望する配偶者の条件などを自筆で書いたり印刷して傘や壁、床に貼り付けておく。

そして気に入った相手の親と出会えればメッセンジャー「ウィーチャット」のIDを交換する。結婚を急がない子どもの代わりに親が代わりに腕をまくっているのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルは最近の報道で、結婚に対する世代間の認識のずれを示す象徴的な場所として相親角にスポットを当てた。

◇子どもは結婚への関心低く親が努力…マッチング成功率は低い

同紙によると、昨年中国で婚姻登録をした夫婦は前年比約21％減少した610万組だ。過去最低水準だ。同紙は「以前の世代より教育水準も高く社会的支援も多く受けた若い世代は自身が考える配偶者の基準に合わなければ結婚しない側を選ぶ」と説明した。

重慶で見合い仲介のボランティアをしている女性は、結婚を急がない子どもを理解できない親を理解させるために相親角で多くの時間を使うと話した。また「私たちの世代は（結婚する時に）多くのことを我慢したが、最近の若者は『なぜ私が妥協しなければならないのか』と考える」と言及した。

それでも親らは依然として子どもの結婚を切実に望むという。週末ごとに相親角がリタイア後に子どもの配偶者候補を探しに出てきた親でとてもにぎわっているということがそうした事実を傍証すると同紙は伝えた。

時々本人が配偶者を探しにくることもある。身長約173センチで住宅と車を所有し、年俸が約1万7000ドルという36歳の男性は、「やせたスタイルで価値観を共有できる人を配偶者に迎えたい。オンラインのマッチングサービスも調べてみたが、約3000ドルに達する料金が負担になり相親角にきてみた」と明らかにした。

だが親の切実な願いにも相親角でのカップルマッチング成功率は低い方という。同紙は「リタイア後に社交活動をするため相親角を訪れる親も少なくない」と付け加えた。