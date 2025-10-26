Juice=Juiceの公式X（旧ツイッター）が26日に更新され、メンバーの遠藤彩加里（17）についてこの日開催されるコンサートを急性気管支炎で欠席すると発表した。

Juice=Juiceの公式X（旧ツイッター）が26日に更新され、メンバーの遠藤彩加里（17）についてこの日開催されるコンサートを急性気管支炎で欠席すると発表した。

「Juice=Juice 遠藤彩加里 コンサート欠席のお知らせ」として文書が投稿され、「メンバーの遠藤彩加里ですが、発熱と咳の症状があり病院にて診察したところ 急性気管支炎と診断を受けました」と報告した。

「よって本日10/26（日）COMTEC PORTBASEにて行われる『Juice=Juice LIVE TOUR 2025 Queen of Hearts』は欠席させて頂きます」とライブの当日欠席を発表した。

遠藤の欠席に伴う払い戻しは行わないという。

そのうえで「直前のご報告となりご心配ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い致します」と呼びかけた。

Juice=Juiceを巡ってはメンバーが川嶋美楓の声帯炎の診断を受け、当面の間、歌唱のパフォーマンスを控えることを発表したばかり。26日のコンサートも一部パフォーマンスを制限して参加するとしている。

また有澤一華も気管支炎による発熱、偏頭痛のため15日の札幌公演を欠席していた。