【クアラルンプール＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２５日、パレスチナ自治区ガザの停戦合意を巡り、イスラム主義組織ハマスに対して全ての人質の遺体を速やかに返還するよう要求した。

４８時間以内に約束が果たされなければ、関係国が「行動を起こす」と予告し、圧力を強めた。

トランプ氏は自身のＳＮＳで、「ハマスは、２人の米国人を含む死亡した人質の遺体の返還を速やかに開始しなければならない」と投稿した。大統領専用機内では記者団に「約束が守られなければハマスは非常に大きな問題に直面するだろう」と述べ、ハマスに対する軍事攻撃再開に含みを持たせた。

トランプ氏は記者団に対し、米国が提案した和平計画に含まれている「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」について、「間もなく派遣される。リーダーを選定している」と語った。ＩＳＦはガザの治安維持を担う。

トランプ氏はアジア歴訪に向かう途中、給油地カタールに駐機した大統領専用機内で同国のタミム・ビン・ハマド・サニ首長らと会談し、ガザ情勢を協議した。会談後のトランプ氏やルビオ米国務長官の説明によると、ＩＳＦには、カタールのほか、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、トルコ、ヨルダン、エジプト、インドネシア、カザフスタンの部隊が加わる見通し。米軍は地上部隊を派遣せず、後方支援に回る。

ＩＳＦのガザ派遣にあたっては、国際法上の根拠を与えるため、国連安全保障理事会決議や国際協定を採択・締結する方向で調整が進められている。