¡ÖSixTONES¤È¤¤¤¦ºÙË¦¤Î6Ê¬¤Î1¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤â¡Ä¿·³¤À¿¡¢ºä¸µÍµÆó¤¬¡ÈÇÐÍ¥¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡É¤òµá¤á¤ëÍýÍ³
¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ã¤Æ¡¢SixTONES¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥áÈÇ¤«¤é¤Î²þÊÑ¤â¡Ä¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î¼Çµï¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Èà¤ÎËÜ¶È¤¬¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¤³¤³ºÇ¶á¤ÎÆüËÜ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¤È¤¤â¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿±Ç²è¡ØÌëÌÀ¤±¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ç¤â¡¢´ä°æ½ÓÆóºî¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£½Ð±éºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢10·î10Æü¤ËËë¤¬³«¤¤¤¿¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸È¿±þ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¤Þ¤¿¤â¤ä¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é1½µ´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ7²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬Áê¼¡¤¤¤Àº£Ç¯¤ÎË®²è»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¥¢¥Ë¥á¢ª¼Â¼Ì¤Î²þÊÑ
¡¡Åìµþ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µ®¼ù¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤Ï¡¢30ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿º£¤â¡¢¤É¤³¤«Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿´¤Î±üÄì¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Îµ²±¡£ÍÄ¤¤Æü¤Îµ®¼ù¡Ê¾åÅÄÍªÅÍ¡Ë¤Ï¡¢Å¾¹»À¸¤ÎÌÀÎ¤¡ÊÇò»³Çµ°¦¡Ë¤È¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤ËÌÀÎ¤¤¬ÆÊÌÚ¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Î¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÊ¸ÄÌ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃæ³Ø1Ç¯¤ÎÅß¡¢µ®¼ù¤ÏÌÀÎ¤¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤êÆÊÌÚ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦¿·³¤À¿¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÆñÂê¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Ù¥ó¥Á¡Ù¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿±ü»³Í³Ç·¤È¡¢±Ç²è¡ØÀã»Ò a.k.a.¡Ù¤Çº£Ç¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿µÓËÜ²È¡¦ÎëÌÚ»Ë»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ôÇ¯¤Î¿·±Ô¤À¤¬¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î¿¼¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÞú¤Þ¤»¤¿±ü»³ÁÈ¤Î±Ç²èÈÇ¤Ï¡¢¡ØÉÃÂ®¡Ù¤é¤·¤¤Á¡ºÙ¤µ¤È¶ìÌ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¡È³«¤«¤ì¤¿¡ÉºîÉÊ¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ØÉÃÂ®¡Ù¤Û¤É»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤âÄÁ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤¢¤ë¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿¡¤¤¤¤ì¤Ê¤¤½éÎø¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡È¼«¸ÊÆ«¿ì¡É¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£µ®¼ù¤Ë·ã¤·¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤âÅö»þ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÎëÌÚ»Ë»Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤¿µÓËÜ¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿µ®¼ù¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¡¢¼þ°Ï¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤«¤éÈà¤Î¸ÉÆÈ¤äÄË¤ß¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÀÄÇ¯¤ÎÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ÊÊª¸ì¡É¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤¬ÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿µ®¼ù¤ò¡¢¸½Âå¤Î´ÑµÒ¤¬¼«Á³¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ëÉáÊ×Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¿·³¤À¿¤¬Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
ºä¸µÍµÆó¤¬¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡ÈÄ©Àï¾õ¡É
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î³èÌö¤Ï2025Ç¯¤âÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¾åÈ¾´ü¤Ï¡¢ºä¸µÍµÆóµÓËÜ¤Î±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡Ù¤Ç¡¢ºä¸µºîÉÊ¤Î¡È¥ß¥å¡¼¥º¡É¤³¤È¾¾¤¿¤«»Ò¤ÎÁê¼êÌò¤ËÈ´Å§¡£ºä¸µÆÃÍ¤Î»íÅª¤ÇÄ¹¤á¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ï¡¢¥ê¥È¥Þ¥¹»î¸³»æ¤Î¤´¤È¤¯±é¤¸¼ê¤ÎÎÏÎÌ¤òßÕ¤ê½Ð¤·¡¢Ç¯Îð¤â¥¥ã¥ê¥¢¤âÎ¥¤ì¤¿¾¾¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÈÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ»î¤µ¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥«¥ó¥Ê¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤¬¤¢¤¨¤Æ¶ï¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¤òÆÍ¤Êü¤¹¸åÈ¾Àï¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¾¾Â¼¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¾¤ÈÊÂ¤ÖÂ¸ºß´¶¤ÇºîÉÊ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡Ù¤Ï¤â¤È¤â¤È¹â¤«¤Ã¤¿´üÂÔÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ28.2²¯±ß¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡Ù¤Ç¤â¡Ö¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¸½¾Ý¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê2021Ç¯¸å´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¡£
¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¡©AFLO
¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÈÌ¤µ¤ó¥í¥¹¡É
¡¡STARTO ENTERTAINMENT¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ä¹´ü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2021Ç¯Á°´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦¤ê¤ç¡¼¤Á¤ó¤ò±é¤¸¤¿King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤À¡£Åö»þ¤¹¤Ç¤ËÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿±ÊÀ¥¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹´üºîÉÊ¤Ë¹ø¤ò¿ø¤¨¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌò¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡±ÊÀ¥¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¼Í»ß¤á¤¿¾¾Â¼¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦°Â»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²»¡Ë¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ëÌ¤ò±é¤¸¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤°ìÈÌÁØ¤äÃæ¹âÇ¯¤ÎÄ«¥É¥é»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£Ì¤ÏÊª¸ì¤Î½øÈ×¤ÇÁá¡¹¤ËÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÅÐ¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤¿¤·¤«¤Êº¯À×¤ò»Ä¤·¤¿¡£»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Î¤Á¤Ë¾¾Â¼¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
´ä°æ½ÓÆó¡¢ºä¸µÍµÆó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡È´ï¡É¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½
¡¡¼ÂºÝ¡Ø¥«¥à¥«¥à¡Ù°Ê¹ß¤Î¾¾Â¼¤Ï¡¢¿·³¤À¿ºî¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢»°Âð¾§¡¢´ä°æ½ÓÆó¡¢ºä¸µÍµÆó¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾Â¼¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÖÐÊ¤Þ¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇùÁ³¤È¤·¤¿É½¸½¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤òÇÞ²ð¤¹¤ë¡È´ï¡É¤È¤·¤Æ¤â°ïºà¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ß¿·³¤À¿¡ß±ü»³Í³Ç·¤Î¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢±ü»³¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö°µÅÝÅª¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÇÐÍ¥¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ÎËÜ¼Á¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¸ÄÀ¤ò¾Ã¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÄÀ
¡¡¾¾Â¼¤Î½Ð±éºî¤Ë¤Ï¡¢¡»¡»Ìò¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¡»¡»ºîÉÊ¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡×¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¾Â¼¤ÎºÇ¹â·æºî¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Ä¤Å¤±¤è¤¦¤È¤â¡¢Èà¤È¤¤¤¦¡È´ï¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Æ±¤¸²ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾Â¼¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ï£¡¹¤¿¤ëºî¤ê¼ê¤¿¤Á¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡Ö6¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£Ê¬»¶¤¹¤ë¡×¡ÖSixTONES¤Ã¤Æ°ì¸Ä¤ÎÌ¾Á°¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏSixTONES¤È¤¤¤¦ºÙË¦¤Î6Ê¬¤Î1¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò¼è¤ÃÊ§¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù2025Ç¯10·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¡Èà¤ÎËÜ¶È¤¬¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤Þ¤À¶Ã¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢SixTONES¤È¤¤¤¦ÊìÂÎ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¾¾Â¼¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¡È¸Ä¡É¤ò¾Ã¤·¡¢Êª¸ì¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¸½¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¼Â¤ËËö¶²¤í¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÌÀÆüºÚ»Ò¡Ë