魚類学者でタレントのさかなクンが25日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。高校生のときに出会ったすし界の師匠について語った。

さかなクンは鎌倉市・大船にあったすし店「すし処 川澄」を紹介。「今は閉店してしまったんですけれども」と説明した。

さかなクンは「高校生のときにお魚の選手権があったんです」と切り出した。MC加藤浩次（56）は「『TVチャンピオン』でしょ？」と反応し、さかなクンは「そうです！」と笑顔で答えた。

さかなクンは「『TVチャンピオン』の番組で、全国魚通選手権ってあったんです。実際にこの『川澄』さんのお店は第4回の決勝戦の会場だったんです」と明かした。

加藤は「それでどうだったの？」とさかなクンは「優勝できました」と振り返った。

さかなクンは「すし処 川澄」について「めちゃくちゃおいしいです。目利きが素晴らしくて、にぎりすしもおいしいんですけど、飾り巻きすしとか。創作のすしですね」と語った。

川澄さんは現在は「GINZA ONODERA 鮨アカデミー」の講師として活動しており、さかなクンのために特別に飾り巻きすしを握った。さかなクンが好きだったネタとともに、さかなクンが被っているハコフグにそっくりの柄に作られた巻物が盛り付けられ、さかなクンは終始興奮していた。