¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï¡Ö¤à¤·¤í°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¸µÁÄ¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤¬¿ä¤·¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤â´üÂÔ
¸µ¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡Ê46¡Ë¤¬26Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ°ÅÝ¤·¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£MC¤ÎÇú¾ÐÌäÂêÅÄÃæÍµÆó¤«¤é¡Ö¸µÁÄ¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤ÎÂÀÂ¢¤¯¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¿ùÂ¼»á¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤à¤·¤í¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤ª¥³¥á¤è¤ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£²£¿Ü²ì¤Ç´ðÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹ñËÉÄ¹´±¤È¤·¤Ã¤«¤êÏ¢·È¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Í¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤ÎÆüËÜ¤Î¹ñËÉ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·Ù²ü¤·¤Æµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ñËÉÈñ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤Í¡¢¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤ÎÆ»¶Ú¤ò¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£