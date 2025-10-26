¡Ö¤Û¤È¤ó¤É±ç¸îÅÀ¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×»³ËÜÍ³¿¤Ë7²ó2È¯¤Î¡È±ç¸îÃÆ¡É¡¡½÷Ë¼Ìò¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬¹ë²÷ÃÆ¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬µÕÊý¸þ¤Ø°ìÈ¯
»³ËÜÍ³¿¤¬¹¥Åê¡£7²ó¤Ë2È¯¤Î±ç¸îÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î25Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛWS¤ÇÂÐ·è¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬¥²¥ì¥íJr.¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó
¡¡½é²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Í¡¼¥µ¥ó¡¦¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ë¤âº¸Á°¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ÆÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥²¥ì¥íJr.¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¤ò°ìÄ¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Æó»à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥É¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç¤Ë¤â¥«¡¼¥Ö¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡2²ó¤âÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¤¬¡¢3²ó¤ÏÀèÆ¬¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¤·¤«¤·¡¢°ì»à¤«¤é¥²¥ì¥íJr.¤Ëº¸Íã¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¥«¡¼¥¯¤ËÃæ·ø¤Ø¤Îµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤Æ1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¡¢5²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿»³ËÜ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¤¿¤Ã¤¿8µå¤Ç5²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Î4²ó¤â6µå¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ë¡£¥ä¥Þ¥â¥È¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤âÂçÈ¾¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É±ç¸îÅÀ¤¬¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»³ËÜ¤Ï6²ó¤â¥«¡¼¥Ö¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¦¤Ê¤É3¿Í¤ÇÊÒ¤Å¤±¤¿¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î7²ó¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ2¡Ý1¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ëº¸±Û¤¨¤Î°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ3¡Ý1¤È¡¢»³ËÜ¤Ë±ç¸îÅÀ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿»³ËÜ¤Ï7²ó¤â»°¼ÔËÞÂà¤ÇÊÒ¤Å¤±¡¢7²ó¤Þ¤Ç1¼ºÅÀ5Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]