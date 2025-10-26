「久々の新キャラクター！」ロバート秋山が“女傑”に！ 「こんなに顔濃い人は一際目立ちますね」「腹いたいw」
クリエイターズ・ファイル公式Instagramは10月23日、投稿を更新。「幅姫」のビジュアルを公開し、注目を集めています。
【写真】“恭慶時代をひとりで支え続けた女傑”
実はこのキャラクターは、お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さんがさまざまな人物や生物に装い、その人生を物語るコンテンツ「クリエイターズ・ファイル」のキャラクターです。投稿では、「では、無認可MNK大河劇場で制作中の『幅姫』の人生を描いた作品のタイトルは何でしょう？！」といったユーモアあふれるクイズも出題され、ファンの間で話題となっています。
コメント欄では、「こんなに顔濃い人は一際目立ちますね」「幅姫に燃ゆ 久々の新キャラクター！！待ってましたよ」「インスタ開いて姫が出てきて吹き出した」「これは電車の中で見ちゃいけない笑笑うの我慢するの大変でした」「腹いたいwww」といった声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「幅姫」とは？同アカウントは「10月23日は家族写真の日。辻原家不動の女帝の幅姫」とつづり、3枚の写真を掲載しています。1枚目には、白化粧と豊かな黒髪が印象的な人物が。この姫について、「恭慶時代をひとりで支え続けた女傑『幅姫』に関する記述は、清萬記絵巻物の中の数枚の絵しか残されておらず、常に学者の研究対象として関心を集めてきたのは有名な話」と説明しており、歴史的に非常に謎めいた人物であることを匂わせています。
YouTubeチャンネルでも同アカウントのYouTubeチャンネルでも、「幅姫」について取り上げています。『幅姫(辻原家不動の女帝)(1)AI技術で幅姫が現代に蘇る?!』と題し、“AIによって復元された幅姫”の姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
