万博閉幕から12日… ミャクミャク、急きょ登場発表に驚きの声 場所は東京＆約1時間後 「無理だ」「神出鬼没モードになったん？」
丸善丸の内本店が26日、公式Xを更新し、同日急きょ「ミャクミャク」が来店すると明らかにし、多数の反響が寄せられている。
【画像】ミャクミャク、急きょ登場発表 「もちろん間に合わないーーー」
大阪・関西万博への閉幕（10月13日）後にも、同店には「EXPO2025 OFFICIAL STORE 丸善丸の内OAZO店」が設置されている。
午前10時前に「ミャクミャクがやってくる」とビジュアルを添えて発表。「急遽!!本日ミャクミャクが丸善丸の内OAZO店に、この後、11時ごろ遊びに来てくれることになりました」と伝えた。
「※お電話でのお問い合わせにはお答えできません。予めご了承ください」と添えている。
「なんと！」「無理だ、行けない」「もちろん間に合わないーーー」「どう計算しても電車乗車時間だけでも間に合わない！笑」「ミャクミャク様神出鬼没モードになったん？」など、あっというまにコメントがついた。
【画像】ミャクミャク、急きょ登場発表 「もちろん間に合わないーーー」
大阪・関西万博への閉幕（10月13日）後にも、同店には「EXPO2025 OFFICIAL STORE 丸善丸の内OAZO店」が設置されている。
午前10時前に「ミャクミャクがやってくる」とビジュアルを添えて発表。「急遽!!本日ミャクミャクが丸善丸の内OAZO店に、この後、11時ごろ遊びに来てくれることになりました」と伝えた。
「※お電話でのお問い合わせにはお答えできません。予めご了承ください」と添えている。
「なんと！」「無理だ、行けない」「もちろん間に合わないーーー」「どう計算しても電車乗車時間だけでも間に合わない！笑」「ミャクミャク様神出鬼没モードになったん？」など、あっというまにコメントがついた。