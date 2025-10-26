µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊì¤¬ÁêÃÌ¤Ê¤¯Ç¯¶â¤ò¡Ö·«¾å¤²¼õµë¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª º£¤«¤é¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
·«¾å¤²¼õµë¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼è¤ê¾Ã¤·¤Ï²ÄÇ½¤«
¤Þ¤º¡¢¡Ö·«¾å¤²¼õµë¡×¤È¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÏ·ÎðÇ¯¶â¤ò¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð60ºÐ～65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë·«¤ê¾å¤²¤Æ¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Áá¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤ëÊ¬¡¢Ç¯¶â³Û¤Ï·îÃ±°Ì¤Ç¸º³Û¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸º¤Ã¤¿¶â³Û¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë·«¤ê¾å¤²¤¿Ç¯¶â¤òº£¤«¤é¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¸ø¼°¤ÊÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·«¾å¤²ÀÁµá¤ò¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À©ÅÙ¾å¡¢·«¾å¤²¼õµë¤ò°ìÅÙ»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤ò¸å¤«¤éÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«
¼è¤ê¾Ã¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿º£¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÏÊì¿Æ¤Îº£¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤ò¤É¤¦¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Êì¿Æ¤¬Ç¯¶â¤ò¤¤¤Ä¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡¢¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ê¤Î¤«¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¼õµëÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£·«¾å¤²¼õµë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤Ï¡¢°ìÀ¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¶â³Û¤¬»Ùµë¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢²È·×¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Ë¡¢º£¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¼ýÆþ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ä»Ù½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þºö¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃùÃß¤äÂà¿¦¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤ò´Þ¤á¤¿»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Ë½¢Ï«¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ËÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¸Ä¿Í¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ê¤¼Êì¿Æ¤¬²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤»¤º¤Ë·«¾å¤²¼õµë¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Öº£¤¹¤°¤Ë¸½¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤ä¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤É¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·«¾å¤²¼õµë¤ÎÀÁµá¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÎà¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ùµë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢º£¸å¤Î´ÉÍý¤ä¼êÂ³¤¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£½ñÎà¤Î½êºß¤ò³ÎÇ§¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³èÀß·×¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Êì¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ËÁêÃÌ¤Ê¤¯¡Ö·«¾å¤²¼õµë¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢À©ÅÙ¾å¤½¤ÎÁªÂò¤ò¸å¤«¤é¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤¬ÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯¶â³Û¤äÀ¸³èÈñ¡¢º£¸å¤Î¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¾¤ÎÀ©ÅÙ¤ä»Ù±ç¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸³èÀß·×¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸å¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿®Íê´Ø·¸¤È¾ðÊó¤Î¶¦Í¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÉÔ°Â¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤ï¤ºÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Î¸øÅª¤ÊÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥×¥í¤Î½õ¸À¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
