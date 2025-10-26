中川翔子、双子のワンオペミルクタイム公開「シンクロしてて可愛い」「便利グッズ面白い」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】タレントの中川翔子が10月25日、自身のInstagramを更新。双子のワンオペミルクタイムや久しぶりの手料理などを公開した。
【写真】40歳タレント、ワンオペで双子にミルクをあげる様子
中川は「便利なアイテムがいっぱいあるんですなぁ」と切り出し、プレゼントでもらったというハンズフリーの授乳クッションを使って双子がミルクを飲んでいる様子やクッションの写真、絵で説明したものを公開。クッションは哺乳瓶を固定する部分がついているもので、「ワンオペでも双子に同時にミルクあげられた…！ドキドキしながら見張りながらだけど飲めたすごい」と綴った。
また、「久しぶりに料理ってほどじゃないけどキッチンに立って豚バラ焼きうどん作りました！」と手料理や、「なんと雨上がり決死隊 蛍原さんから可愛いおしゃれな双子のカーディガンプレゼントお祝いいただきました」と元お笑いコンビ・雨上がり決死隊の蛍原徹からのお祝いなども紹介している。
この投稿に、ファンからは「並んでミルクタイム愛おしい」「便利グッズ面白い」「ワンオペ大変だけど頑張って」「双子ちゃんシンクロしてて可愛い」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
