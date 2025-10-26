ダウンタウン松本人志、最新動画に反響殺到 騒動＆給料事情に言及も「プライベートな問題がまだ解けていない」
【モデルプレス＝2025/10/26】2025年10月24日、新配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式YouTubeチャンネルが更新された。お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が予告動画に登場し、話題を集めている。
【写真】ダウンタウン松本、復帰後初の最新動画で騒動に言及
同チャンネルでは、「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「芯くったら負け！実のない話トーナメント」「ダウプラボイス」の予告動画が公開。松本が主催する大喜利大会「大喜利GRAND PRIX」の映像では、活動開始前から変わらない金髪姿で登場し、「プレイヤーで参加したかったんですけど、プライベートな問題がまだ解けていない」と言及し、笑いを誘う場面もあった。
また「【予告編】7:3トーク」では、シソンヌ・長谷川忍とトークする模様が投稿された。松本は「俺、吉本から15万の時あったからね」「本当に働かないと本当に金くれないんだって（笑）」と給料事情をぶっちゃけていた。
松本は活動休止後、2024年2月に放送された「クレイジージャーニー」（TBS系／毎週月曜よる9時〜）への出演を最後に、表舞台からは遠ざかっていた。2025年10月9日には、同サービスの告知と合わせて約1年半ぶりの近影が公開され、注目を集めていた。
今回新たに公開された動画を受け、視聴者からは「元気そうで何より」「まっちゃんおかえり」「変わらない姿に感動」「配信が待ち遠しい」と喜びの声が寄せられている。
松本を巡っては、2023年12月の「週刊文春」が性加害疑惑を報じ、2024年1月に文芸春秋社に対して名誉毀損に基づく損害賠償請求、訂正記事による名誉回復請求を求め提訴。11月には裁判を終結したことを発表していた。また、同年12月にYahoo!ニュースで独占公開された芸能記者・中西正男氏のインタビューにて「来春あたりにスタートしたい」と活動再開の意向を示していた。そして、2025年10月2日にはダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」を2025年11月1日に開始することが明らかとなった。（modelpress編集部）
◆松本人志、最新動画公開
◆松本人志「DOWNTOWN+」で活動再開
