全部込み込みで1泊1名3万円以下!? お得なオールインクルーシブ型ホテルが増加中

毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「国内旅行､お得に旅するには？【前編】」です。

国内旅行､お得に旅するには？【前編】

武田雅樹（たけだ・まさき）さん ホテルジャーナリスト、編集者。ホテル業界誌『HOTERES』の編集者として国内外のホテルを訪ね、デザインやカルチャーなど、様々な角度から取材。イベントの企画やプロデュース、ブランディング支援など多方面で活躍。

散財好美（さんざい・よしみ/31歳・フリーランス） 5年交際中の彼と同棲中。貯めたい意思はありつつも、推し活とちょこちょこ散財する癖が抜けず、気づくと残高減。この夏は推し活関連で韓国へ。

“全部込み込み”で1泊1名3万円以下!?

好美 今年はお盆休みも9月の3連休も、出掛けるにもどこも高くて参りました…。国内のホテルもどんどん宿泊料金が上がっていてツライです。

武田 東京をはじめ、万博で盛り上がる大阪、インバウンドが続く京都など、人気の都市ほど、その傾向は顕著ですよね。

好美 なんとか出掛けても、現地であれもこれもと欲張ると、すごい金額になっちゃいそうで…。少しでもお得に、賢く旅をするには、どうしたらいいんでしょうか？

武田 追加料金の心配をしなくていい、という点では、オールインクルーシブ型のホテルを選択肢に入れてみるのも手です。

好美 オールインクルーシブって、“全部込み込み料金”っていうあれですか？

武田 「楽天トラベル」ではオールインクルーシブプランの予約数が前年同期比で1.8倍以上（※）だったそうですよ。

好美 すごい！

武田 はい。ホテルによって何が含まれて何が含まれていないか、違いはあります。でもたとえば日本に5施設を展開している「クラブメッド」は、宿泊料金に滞在中の食事やドリンク、スポーツアクティビティからキッズプログラムまで、滞在時にかかる基本的な費用がオールインクルード。

好美 アルコールは除外だったりエンターテインメントへの参加費は別料金、なんてことはなく？

武田 ビールもワインもフリーフローですし、これからのウィンターシーズンは北海道の施設であれば、スキーやスノーボードのレッスンやリフト券までが料金内に含まれます。

好美 でも…インドア派には、少しハードルが高いかも（苦笑）。

武田 であれば、温泉でゆっくり癒される旅や有名な観光地から少し離れた“隠れ家”的な場所を訪れる旅、なんてどうですか？

好美 いいですね♪

武田 大江戸温泉物語の新しい取り組みとして誕生した温泉リゾートホテルブランドの「TAOYA」、“＃はなれ旅”をテーマに絶景や地域の文化と触れ合う旅を掲げる「グランドメルキュール」「メルキュール」など、ここ数年で登場した新たなオールインクルーシブ型のホテルも注目ですよ。

好美 知らなかった！

武田 宿泊料金も繁忙期でなければ、1泊2名1室1名あたり、税サ込みで3万円以下という感じです。なかには1万円台から泊まれるところも。まずは“百聞は一見にしかず”で、オールインクルーシブがアリかナシか、ご自身でぜひ体験してみてくださいね。

※宿泊対象期間：2024年9月〜2025年8月、算出方法：対象期間の予約泊数を前年同期と比較

武田さんおすすめ！ 注目のオールインクルーシブホテル3軒

【フランス発のオールインクルーシブの草分け】クラブメッド

1950年に誕生したオールインクルーシブ・リゾートのパイオニア。日本への初上陸は1987年と早く、現在は世界25か国約70か所で展開。託児施設「キッズクラブ」を設けるなど、家族旅行にやさしいことでも知られる。「クラブメッド・北海道トマム」は2025年トリップアドバイザーで日本の人気ホテル部門1位に輝いている。

クラブメッド・北海道 トマム 北海道勇払郡占冠村中トマム2171-2 TEL. 0088-21-7008（コンタクトセンター）

【大江戸温泉物語が展開する温泉リゾート】TAOYA

“ゆったりと、たおやかに。”をコンセプトに2019年に誕生した温泉リゾートホテルブランド。インフィニティ温泉や露天風呂など、温泉を通して非日常体験を味わえるのが魅力。全国12施設の中でも「TAOYA木曽路」の露天風呂から眺める紅葉は絶景。肌に吸い付くとろみのあるアルカリ性単純温泉は、“美肌の湯”としても知られる。

TAOYA木曽路 長野県木曽郡南木曽町吾妻2278 TEL. 050-3615-3456

【2024年、全国に22軒を一斉開業し話題に】グランドメルキュール、メルキュール

パリを拠点とするアコーグループが展開するホテルブランド。近年増えている自然とのつながりを求める旅行者のニーズに応え、大都市ステイ型ではなく、南房総や淡路島、佐賀唐津など観光地の一歩先で出合う絶景や体験を提供。「グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート」は沖縄県内最大級のプールエリアを持つビーチリゾート。

グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575 TEL. 03-6627-4738（予約センター）

