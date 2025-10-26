◆米大リーグ ワールドシリーズ第２戦 ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、山本由伸投手（２７）が先発したワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点をリードした８回１死一塁の４打席目に、２番手右腕・バーランドにバットを折られながら右前安打を放った。一塁をオーバーランした際には一塁手のゲレロとぶつかる場面もあった。山本は７回まで７９球で１失点と完投ペースで好投を続けている。

ブルージェイズの先発は右腕のガウスマン。２１年から５年連続で２ケタ勝利を挙げているエース右腕だ。大谷は過去１２打数２安打の打率１割６分７厘と苦しんでいるが、エンゼルス時代の２３年に本塁打を放ったことがあった。

１回表先頭の１打席目は、大ブーイングが起き、第１戦と同じように「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」（俺たちにお前は必要ない）のコールも一部で巻き起こる異様な雰囲気の中、左飛に倒れた。その後フリーマンが右翼線への二塁打を放つと、スミスの中前適時打で先取点。先発の山本も２回までは走者を背負いながら無失点で抑えた。大谷の３回の２打席目はまたしてもブーイングが起こったが、三邪飛。３回に１死一、三塁でカークに中犠飛を許して追いつかれた。山本は４、５回は３者凡退。大谷の６回１死走者なしの３打席目も三邪飛に倒れた。

前日２４日（同２５日）の第１戦は、同点の６回に２番手右腕のシーハンが３点の勝ち越しを許すと、３番手左腕のバンダが、代打・バージャーに満塁本塁打を浴びるなど一挙９得点を奪われて４―１１と大敗を喫した。

大谷は９点を追う７回の４打席目に意地の２戦連発となる２ランを放ったが、笑顔もなく足早にダイヤモンドを１周した。７点差の９回の５打席目には「Ｗｅ ｄｏｎ’ｔ ｎｅｅｄ ｙｏｕ」の大合唱が球場を包み込む屈辱もあった。試合前にはロバーツ監督が２８日（同２９日）の本拠地での第４戦に先発することを明言。軽めのキャッチボールで調整していた。