【難読漢字】「椿象」って読めますか？ 読めたら虫嫌いも克服？漢字を知れば愛着がわくかも

あなたは読めますか？

突然ですが、「椿象」という漢字読めますか？

「つばきぞう」や「ちんぞう」と読みそうですが、実は身近なあの昆虫の名前です。誰もが知っている虫ですが、この難しい漢字表記はなかなか読む機会がありません。あなたは正解できるでしょうか？

気になる正解は……

「かめむし」でした！

「椿象（かめむし）」は、半翅（はんし）目カメムシ亜目に属する昆虫の総称です。体は扁平で、カメの甲羅に似た六角形をしているのが特徴です。漢字表記の「椿象」は漢名に由来するとされ、その由来は諸説ありますが、長い口吻が象の鼻に似ていることや、ある種の匂いが椿の芽に似ていることなどから付けられたと言われています。

この虫の最大の代名詞は、触れると悪臭を放つことであり、「ヘッピリムシ」「クサガメ」といった俗称もあります。農作物の汁を吸う害虫としても知られています。

「洗濯物についていた椿象をそっと払う」「椿象の悪臭が部屋に充満した」「農家にとって椿象は深刻な害虫だ」といったように使われます。

「亀虫」と書く方が一般的ですが、この「椿象」という難しい漢字表記も知っておくと、教養が深まりますね。この機会に、読み方と、その言葉が持つ「悪臭を放つ昆虫」という意味をしっかり覚えておきましょう。

