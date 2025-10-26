父の「孤独死」を嘆く娘に医師がかけた「意外な言葉」…妻に先立たれた80代男性が自宅で迎えた「立派な最期」

「孤独死」という言葉には、どこかネガティブな響きがある。しかし、『親の介護を考え始めたら読む本』の著者で、医師の柴田元氏は、「本人が選んだのであれば、一人で死ぬことは、決して不幸でも悪いことでもない」と語る。80代の男性、Jさんの事例を通して、その理由を教えてもらった。

一人で死ぬことは本当に不幸なのか？

高齢者本人が「一人でも最期まで自宅で暮らしたい」と希望をするとき、家族は「何かあったらどうするのか」「一人で倒れて孤独死するようなことがあれば困る」と反対することが少なくありません。

ですが私は、本人がよく考えたうえで選択したことであれば、それを尊重するのが本当の意味での支援だと考えます。

できれば異状死にならないように在宅で診てくれる在宅医や介護のチームとつながり、いざというときに備えて準備をしてほしいと思いますが、本人が選んだのであれば一人で死ぬこと自体は、決して不幸でも悪いことでもないと思います。

思い浮かぶのは、80代の男性Jさんの事例です。

・80代の男性Jさんの事例

Jさんには結婚して別世帯の娘が一人いました。Jさんは妻を亡くして10年以上が過ぎていました。特に病気はありませんでしたが、ある冬の夜に自宅トイレの近くで転んで頭を強打して立てなくなりました。

娘が訪れるまでの3日間、誰にも気づかれず倒れたままだったようです。倒れた父親を発見した娘がすぐに救急搬送して治療が行われ、Jさんは一命を取り留めることができました。

「自宅で暮らす」という意思は変わらず……

その後、全身管理とリハビリテーションを目的に私の病院に紹介入院となりました。診断名は、脱水症、低体温症、転倒頭部打撲による急性硬膜下血腫、右顔面、肩、腰部、下肢褥瘡と記載されていました。硬膜下血腫は血腫除去術が行われていました。

おそらく右半身を下に倒れたままで身動きがとれなかったために右半分に褥瘡が発生しており、完治するまでに2カ月以上を要しました。それでも退院前には自立した生活が可能なまでに回復していました。

娘は「一人暮らしは危ないから」と施設入所を勧めましたが、Jさんは頑としていうことを聞きません。要支援か軽い要介護の認定はとれそうな状態でしたが介護保険サービスも拒否されました。

それから、半年余りあとに再び同じようなことが起こり、やはり救急搬送され治療後に当院に紹介入院となりました。今度は1カ月余りで退院となりました。

娘に「自宅ではなく施設に入所するよう先生から説得してください」と言われましたが、それが無理なことも分かっていました。Jさんは高齢ではありましたが、認知症があるわけではありません。施設に行かず、自宅で暮らすという意思に変化はありませんでした。

「見守る姿勢」が立派な親孝行になる

その結果、娘は父親の安否確認のため毎日定時に電話をすることにしました。

それからどれくらい日が経ったでしょうか、ある日、娘が、「父が亡くなりました」という報告のため来院しました。「だから言ったのに、私がもう少し強く言うべきでした。そうしたらあんな死に方はさせませんでした」と後悔に顔をゆがめています。

そこで私は「いえ、お父様は立派に自分の人生をまっとうされました。一人で最期を迎えても悔いはなかったはずです。立派だと思います。娘さんもお父様のわがままを許したことでご心配されたと思いますが、お父様のためには良かったのではないですか」と答えました。

娘は意外そうな顔をしましたが、少しして腑に落ちたというような穏やかな笑顔になりました。

娘の勧めるまま、Jさんが施設に入っていたら幸せだったかというと、そうとはいえなかったはずです。おそらくJさん自身も自分で選んだ最期にきっと満足していると思います。

娘にしても、親の死も覚悟しながら、本人を尊重して見守る姿勢を貫き、立派な親孝行をしたのではないかと思います。

