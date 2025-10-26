世界的オークション会社の東洋美術部門スペシャリストを長らく務めてきたのが、クリスティーズ・ジャパン代表取締役社長の山口桂氏だ。

無数の歴史的名品やトップコレクターと接してきた経験を持つ、当代きっての「アートの目利き」に、アートと楽しく付き合いながら美意識を磨く方法について伺おう。【山内宏泰/ライター】

※新潮社がお届けする教養／情報系YouTube番組「イノベーション読書」で公開されている動画内容を、再構成したものです。

【写真を見る】山口氏推薦！ 無類の骨董好きだった批評家・小林秀雄の秘蔵カット

日本美術の魅力は「用の美」にあり

東京生まれの山口桂氏は、大学卒業後の1992年にクリスティーズへ入社。日本・東洋美術のスペシャリストとして活動し、幾度となくビッグセールをおこなってきた。2018年からはクリスティーズ・ジャパン社長として、経営手腕もふるっている。

オークションという言葉自体は耳慣れているが、アート・オークションに参加したことのある向きは、まだまだ少ないだろう。実態はどんなものなのか。山口氏が語る。

「インターネット・オークションや競売などでおなじみかもしれませんが、オークションとは何らかの売り物に対して皆で競りをして、最高値をつけた人が買えるシステムのことです。私が勤めてきたクリスティーズは英国発祥のオークション会社で、創業は1766年。それより前の時代の美術品市場は、王公貴族や裕福な商人など、ごく一部の人による特権的なものでした。そこにオークションというシステムが登場して、だれでも美術品を買うことができるようになりました。

公共の場で競りが行われ、落札結果がすべて公表されるというしくみは18世紀に確立し、そのまま現代にまで受け継がれています。ただし、真贋にかかわる面ではすこし変化があります。当初は出品物の真贋判定は、買う人にすべて委ねられていました。競りの前に出品物は公開されるので、自分の目でだれの作品か、状態はどうかなど確認しなければいけなかったのです。ですが、いまはオークション会社が真贋の保証をするようになりました。クリスティーズではオークション前に専門家が状態をチェックし、コンディションリポートを出し、オークションから5年間は真贋の保証をすることになっています」

「目を磨くことが重要な仕事」

クリスティーズのようなオークション会社は「オークションハウス」と呼ばれる。絵画や彫刻といった美術品のみならず、宝石、ワイン、時計、国際的に著名なスポーツ選手のサイン入りボールなどのメモラビリアの分野など多様なジャンルを扱い、たくさんの「部屋」があることが呼称の由来だ。

そんなオークションハウスにあって、山口さんが長らく従事してきた「スペシャリスト」とは、どのような職掌か。

「出品物の鑑定と査定を担うのが、スペシャリストです。その作品がいつごろつくられたもので、どんな作家の手によるものなのか、所有者の履歴はどうか、また保存状態は良好なのか……。それらを精細に調査・鑑定し、その情報をもとに価格をつけます。

値付けをするとは価値を定めることですから、たいへん緊張しますし、プレッシャーがかかります。自分のミスだけで済むのならまだいいとしても、ひとつのミスがクリスティーズの名前に傷を付けることとなりますし、誤りが続けば個人としてもオークションハウスも信用を失くします。鑑定と査定は慎重に進めるとともに、日々勉強を重ねています。古い美術作品については年々さまざまな研究成果が出ますので、それらにまめに目を通します。関連の展覧会にもできるかぎり足を運びます。見たことのないものが出品される可能性はつねにありますから。いいものを見て「目を磨く」ことも、重要な仕事のうちなのです」（山口氏、以下同）

「道具に美を求める」

スペシャリスト・山口桂氏の専門分野は東洋・日本美術である。日本美術の特質やおもしろさはどこにあるのか。

「日本美術を扱う骨董店のことを『茶道具屋さん』『道具屋さん』と呼んだりするところからもわかるように、屏風や硯箱、茶碗など日本の美術品の多くは、日常で使われる道具と不可分です。日本人というのは道具に対して実用性のみならず、装飾性や『美』まで求める傾向があります。生活のなかに芸術が当たり前のようにある環境で目を肥やし、美意識を研ぎ澄ませてきた人々が、脈々と生み出してきたのが日本美術です。いわゆる『用の美』の精神が行き届いた作品群は、世界でも他に類を見ないものとなっています。刀の鍔や鎧といった武具にまで、細かくて大胆な意匠を施してあったりするのには、本当に驚いてしまいます。

個人的なことをいえば、私は仏教美術、とくに平安時代の仏像が好きです。仏教は大陸から朝鮮半島を通って日本に伝来し、初期の仏像は中国やインドの影響が強い姿をしていますが、平安時代になると和様化が進み、静けさに満ちた顔立ちとなってきます。そのころの仏像が好みなのです。

また、茶碗もたいへんおもしろいです。美術品のなかでおそらく唯一、人が口をつけるのが茶碗です。桃山時代から残る茶碗もありますが、何百年のあいだにどれだけの人が口をつけてきたことか。こんなに割れやすいものなのに、よくぞ数々の天災や戦争を潜り抜けて、伝え残されてきたものだと思うと、より愛おしくなります」

「用の美」を湛える日本美術が個性的であるのはよくわかる。ただ、仏像にしろ茶碗にしても、よほど見慣れていないと良し悪しを判断しかねるという面もあるのではないか。見極め方のコツはあるだろうか。

「良し悪しを判断してやろうなどと大きく構えず、まずは好き嫌いで判断すればいいのだと思います。自分の好みを浮かび上がらせるには、次の方法を試してみるといいでしょう。美術館に出向き、最初の展示室へ入ったら、展示品のなかから好きな作品をひとつ選びメモします。次の展示室へ進み、またひとつ作品を選びメモします。ひと巡りするまで繰り返すと、たとえば10室分のメモがたまります。これを見返して、トップ10ランキングをつくってみると、自分の好みの傾向が見えてくるはずです。風景画より人物画のほうが好きみたいだとか、とにかくカラフルなものに惹かれる、などでしょう。ランキングリストを眺めていて知識欲が湧けば、もうすこし調べてみてもいい。ピカソの絵が複数ランクインしているなら、ピカソってどういう人だったのかなと探る。人となりを知れば、作品の見え方もきっとまた違ってくるものです」

アートにこだわり過ぎない

実物に触れる機会を多く持ち、自分の「好き」を見つけていくこと。それがアートの楽しみ方の第一歩ということだ。それを繰り返していくことが、自分なりの美意識をつくり高めていくことにつながるのである。ただしその際、アートにこだわり過ぎないほうがいいのではと山口氏は言う。どういうことか。

「私の文化摂取傾向は、かなり雑食系です。もちろんアートも観ますが、ほかにも小説はよく読むし、映画や観劇、音楽ライブにも足を運びます。あれこれ好きなものに触れているだけとはいえ、そうすることによって自分が真に求めているものがはっきりしてくる感覚はあります。つまりアートだけ観ていても、アートがわかるようになるわけじゃない。世の中にあるさまざまな表現に触れることによって、自分の美意識は明確になっていくものではないでしょうか。

芸術に触れるときには、せっかくならばいいものに触れるべき、というのも強調しておきたいところです。そうしてこそ自分のなかに基準ができていきます。仕事で査定をするときにも痛感するのですが、その分野の最高峰を見ておくというのは重要です。トップのものを見てその値段を覚えておけば、どんなレベルのものが目の前に現れても、トップから引き算をしていけば値付けができます。中程度のものにしか触れたことがないと、トップレベルのものが出てきたときに価値判断ができなくなってしまいます。いろんな分野の最高のものを見続けることで、美意識は醸成されていくのだと思います」

無類の骨董好きだった小林秀雄

美術館やギャラリーに行って作品を観る以外にも、アートの楽しみ方としては、買って手元に置いてみるという方法もある。購入したりコレクションしたりすると、アートはさらに味わい深くなるものなのかどうか。

「購入してこそ得られる楽しさは、間違いなくあります。実体験から言いますと、アートがひとつ家に来る、それだけで生活に気づきが生まれます。それにアート作品やそのコレクションは、その人を映す鏡のようなものです。一つひとつの作品を入手するうえでは、明確で強い本人の意思があるでしょうから。海外でだれかの自宅へ伺うと、きっと何らかのアートが飾ってありますが、それら作品自体が、持ち主の自己紹介のような機能も果たしています」

アートをもっと楽しむための一冊も、山口氏に挙げていただいた。小林秀雄『真贋』である。無類の骨董好きだった批評家・小林秀雄が、骨董とのかかわりを多様な挿話を駆使して書き綴ったものだ。

「この作品で小林秀雄が最も強調しているのは、どんなものでもやはり実際に目にしたり触れてみないことには、その本質はわからないであろうということです。ものと対するときの姿勢を改めて考えさせられます。あれほどの文学者が、ひとつの骨董を前にして子どものようになってしまい、真贋を悩み抜いたり振り回されたりするさまが詳述されているのも、おもしろいところです。美術品には、どんな人をも魅惑し動かすだけの力があるというのも、よくわかります。自分にとっての美を見つけることや、美を見つけようとする心自体が大切だということを教えてくれる一冊、アートに関心ある方はぜひご一読を。

小林秀雄を読んでみるということも含めて、アートの楽しみ方には本当にいろんなアプローチがありますし、人それぞれに自由でいいのだと思います。自分のやり方で、自分の好きなものを見つけていくのがいちばんです。人が何と言おうと、自分が好きなものを好きと言うのは精神衛生上よさそうですし、真に好きだ！ と言えるものと出合えたときの喜びは、何物にも代え難い。ぜひ機会を探してさまざまなアートに触れて、いっそう心豊かになっていきたいものです」

山口桂（やまぐち・かつら）

1963年東京都生まれ。世界で最も長い歴史を誇る美術品オークションハウスの日本支社「クリスティーズ・ジャパン」代表取締役社長。国際浮世絵学会理事、京都芸術大学非常勤講師。長年、東洋美術部門インターナショナル・ディレクターを務めてきた古美術の目利き、日本美術のスペシャリスト。著書に『美意識の値段』（集英社新書）、『若冲のひみつ 奇想の絵師はなぜ海外で人気があるのか』（PHP新書）、『死ぬまでに知っておきたい日本美術』（集英社新書）などがある。

山内宏泰／ライター

1972年、愛知県生まれ。美術、写真、教育などを中心に各誌、ネット媒体に執筆。著書に『写真を読む夜』、『大人の教養としてのアート入門』など。



