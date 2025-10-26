多忙だった20代

アイドルグループのメンバーとしてデビューし、売れっ子のバラエティタレントとなった菊地亜美（35）。多忙を極めた20代を経て、結婚、出産。人生の大きな転機を迎えるごとに、より豊かに、そして楽しく変化してきたという。「今が一番楽しい」と語る菊地に、思いを聞いた。（全4回の第4回）

高校3年生の時にアイドルグループ「アイドリング!!!」のメンバーとしてデビューしました。もともと、「アイドルになりたい」いうよりは、「テレビに出たいと」いう気持ちが強かったですね。

アイドル活動を続ける中で、20歳ぐらいの頃に大きな転機が訪れました。きっかけはフジテレビ「めちゃ×2イケてるッ！」のオーディション企画。100人ぐらいのアイドルが出たと思います。

全員がカメラに映ったり喋ったりすることはできないから、喋りたい人は自分で前に出て頑張ってください、という形式でした。そこで頑張ったところ、その姿を見ていたスタッフさんから声をかけてもらい、バラエティ番組に呼んでもらえるようになりました。

21歳ぐらいからバラエティでの活動が増え、24歳で「アイドリング!!!」を卒業し、そこからはずっとバラエティに出演させていただきました。

バラエティには、いわゆる「おバカ」なキャラクターとして出ることが多かったのですが、実は自分ではあまり「おバカ」な自覚はなかったんです。地元では比較的頭の良い学校に入っていたので……。「なんであの学校出身なのに、『おバカ』キャラで出ているの？」と言われたこともあります。

ただ、テレビに出られるなら何でもいい、というスタンスでしたし、喋るのが好きで、性格も割とそのままだったので、ナチュラルにやっていたら、ああいうキャラクターになったという感じです。

充実感あった

23歳から26歳くらいが一番忙しい時期でした。本当に寝る間もない生活で、朝からロケをして、多い時には1日に5本も仕事をこなしていました。深夜3時に仕事が終わる、なんていう日もざらにありましたし、年越しを車の中で迎えることもありました。しかし、元々やりたかったことだったので、病むことはなく、充実感はありましたね。

27歳の時に結婚しました。夫は大阪に住んでいて、結婚後しばらくは大阪を拠点に生活していたのですが、これが一つの変化でした。それまでは仕事一筋できましたが、もっとプライベートを充実させたいと思うようになったんです。大阪での仕事があれば、その前後を休みにしてもらって、プライベートの時間を確保するようになりました。

さらに大きな転機は、結婚から1年後の出産ですね。子どもが生まれるにあたって、夫に東京に来てもらい、生活が一変しました。それまで、仕事のオファーを断ることはほとんどありませんでしたが、出産後は考え方が変わり、「断ることも自分の人生にとって大事だ」と思えるようになりました。

子どもを優先したかったので、夜の仕事や泊まりの仕事は全てNGにしました。一人目の時は、週に3回以上は仕事しない、というような制限も設けました。こうして自分の生活スタイルを決めていった結果、以前よりも仕事もプライベートも全力で楽しめるようになり、今が一番楽しいと思えるようになりましたね。

以前は結婚記念日や自分の誕生日なども、仕事を休んだことはありませんでした。でも、結婚してからは「この日は休みを取りたい」と言えるようになり、「それも私の人生だな」と思えるようになりました。夫と出会って価値観が変わり、子どもが生まれたことで物理的にも無理ができなくなったことで、柔軟な働き方ができるようになったと思います。

今は、仕事とプライベートを切り離さずに活動できています。子育てやママ友との会話の中で生まれたアイデアを、現在のイベントプロデュース業などに反映できるのが、すごく楽しいです。

実は、イベントをプロデュースしたいとか、ママタレになりたいといった目標は、人生設計の中には全くありませんでした。昔は、バラエティにずっと出続けたい、MCもやりたい、という希望しかなかったんです。

自分の意思とは違う方向に人生が動いたことが、今の充実感につながっていると思います。

